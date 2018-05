El Haritza puede lograr mañana el ascenso a Liga Vasca El Haritza Eibar está mentalizado para ascender, los jugadores creen en sus posibilidades y en su potencial. / MORQUECHO Debe ganar en Legazpi y que no lo haga el Ugeraga en casa del Escolapios; los armeros están a pleno rendimiento en el play off DV EIBAR. Sábado, 19 mayo 2018, 00:11

El Haritza Eibar juega mañana al mediodía, a las 12.15 horas, ante el Legazpi en la cancha del equipo legazpiarra el último partido de la liguilla de play off de ascenso directo a Liga Vasca. Hay que quedar primero y la lucha de los armeros, colíderes, está entablada con el Ugeraga de Sopelana que, ahora mismo, por mejor gol average es primero, aunque está empatado a puntos con el cuadro armero. En caso de que no subiera en este momento, a los eibarreses entrenados por Andoni Pérez les quedaría otra promoción con cuatro equipos de su grupo. El Haritza Eibar mirará también a lo que haga el Ugeraga en casa del Escolapios de Bilbao. «En Legazpi tenemos un partido trampa, este equipo quedó primero en la liga regular, pero en el play off no está haciendo un buen papel, aunque luchará por quedar quinto y asegurarse la segunda promoción. Nosotros tenemos que ganar y esperar a lo que haga el Ugeraga, tenemos opciones de subir directos pero no podemos ir a Legazpi con ningún exceso de confianza. El Legazpi tiene buenas individualidades, quizá, como conjunto baja un tanto», afirma el técnico Andoni Pérez.

El máximo responsable del banquillo del Haritza Eibar destaca el gran papel del equipo en este play off, «los jugadores están mentalizados, están haciendo un gran papel, la dinámica es realmente positiva. Si no subimos ahora, en la segunda promoción tenemos que mantener este nivel que, si lo conseguimos, pienso que tenemos muchas opciones de ascender, debe ser el hilo conductor hasta el final».

En las filas armeras hay jugadores con algunas molestias, casos de Anabitarte y Danel, pero se confía en su presencia para visitar a los legazpiarras. Aitor Cruz no estará, por una lesión en una rodilla. El Haritza está en forma y se confía en que logrará el objetivo. La mentalización del grupo y cuerpo técnico es una de las claves, se está palpando en esta fase de la temporada a tenor de su juego y resultados.