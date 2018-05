El Haritza Eibar huye de cualquier exceso de confianza ante el colista Egia Anabitarte. / MORQUECHO Los jugadores armeros están dando muestras de firmeza en lo que va de play off de ascenso a Liga Vasca DV EIBAR. Viernes, 4 mayo 2018, 00:41

El Haritza Eibar juega el tercer partido de play off de ascenso a Liga Vasca en Ipurua mañana a las 16.45 horas ante el colista Egia que no ha logrado ni un punto en las dos jornadas que se han disputado hasta el momento. Los armeros tras empatar ante el Ureaga en Ipurua y ganar al potente Muskiz en su casa, son terceros con un punto menos que el líder Escolapios y empatado con el segundo Ureaga.

Ganar al Egia es fundamental para mantener intactas las opciones de ascenso. El técnico del Haritza Eibar Andoni Pérez recalca que ante el Egia no pueden fiarse, «tenemos que salir enchufados como lo estamos en lo que llevamos de play off. Ante el Egia hay que salir centrados porque puede ser un partido trampa, no podemos fiarnos para nada. Confío en el equipo que está muy mentalizado y viene entrenando bien».