El Haritza dice adiós al ascenso a Liga Vasca tras caer en el partido decisivo Los jugadores del Haritza sufrieron el golpe de no ascender ante un Muskiz que fue más veterano. / MORQUECHO Los armeros, que pecaron de precipitación, perdieron 23-28 ante un Muskiz con más aplomo, fruto de su veteranía DV EIBAR. Martes, 29 mayo 2018, 00:26

El Haritza Eibar Eskubaloia se quedó a las puertas del ascenso a Liga Vasca, en la final del play off decisivo cayó ante el Muskiz por 23-28, siendo los vizcaínos los que se han llevado el pasaporte para jugar la próxima temporada en la nueva categoría. No pudo ser para el equipo de Andoni Pérez, en un Ipurua con público y animación, el Muskiz supo jugar con los tiempos al mismo tiempo que mantuvo su ventaja decisiva en la segunda mitad. El cuadro armero lo intentó, no aprovechó un par de superioridades numéricas a su favor. La precipitación en el cuadro armero ante un rival que proyectó más experiencia fue una de las claves para no poder vencer.

Hubo algunas acciones individuales del Haritza que no tuvieron su recompensa en el marcador. Los entrenados por Andoni Pérez pusieron toda la carne en el asador pero no fue suficiente, hubo voluntad para remontar y alzarse con el ascenso. Es día de destacar a un grupo que ha trabajado duro toda la temporada,y que no se ha dejado nada en el camino. El Haritza sigue otro año más en Primera Territorial y luchará la próxima campaña por quedar en lo más alto y jugar nuevamente el play off de ascenso a Liga Vasca. La valoración de la temporada es positiva, en la liga regular se ha hecho un buen papel, lo mismo que en la primera fase de la promoción de ascenso. El equipo ha finalizado con buena dinámica. El Eibar Eskubaloia agradece el apoyo de la afición en todo momento al Haritza, el domingo ante el Muskiz no dejó de animar y mandar ánimos para intentar lograr su objetivo de ascenso. A partir de ahora hasta septiembre habrá descanso de toda la plantilla del Haritza, recobrará fuerzas para el nuevo curso que se espera sea el definitivo para el ascenso que, a priori, tiene que ser uno de los objetivos para trabajar.

Asamblea anual

La asamblea anual del Eibar Eskubaloia se celebra el 5 de junio en Portalea en primera convocatoria a las 18.45 horas y en segunda a las 19.00 horas.