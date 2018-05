El Haritza contará con una segunda oportunidad para ascender a Liga Vasca Toda la familia del Eibar Eskubaloia se volcará con su filial en la fase definitiva de este fin de semana en Ipurua. / MORQUECHO El equipo armero, Egia, Muskiz y Escolapios jugarán en Ipurua la fase definitiva. Los de Andoni Pérez confían en sus opciones DV EIBAR. Martes, 22 mayo 2018, 00:19

El Haritza Eibar, que lucha por ascender a Liga Vasca, no ha podido subir directamente en su primer intento en la primera liguilla del play off. Con todo, los entrenados por Andoni Pérez tienen otra oportunidad este fin de semana en Eibar tras haber quedado segundos. Si no ha podido ser a la primera, tendrá que ser a la segunda.

Se presentaba una empresa difícil ganar al campeón de Gipuzkoa en la liga regular en Legazpi y esperar a que pincharan los vizcaínos del Ugeraga, que eran favoritos por la diferencia de goles. Además, Anabitarte fue baja por precaución. En cuanto al partido, el Haritza fue a remolque siempre. Finalmente se resolvió con un empate a 27 en la cancha del cuadro legazpiarra, que salvo hecatombe de los líderes, no servía de mucho. Cabe resaltar el buen trabajo ofensivo de Gorka, Danel y Egoitz. Con una segunda parte en la que se ajustaron errores defensivos, se puntuó y se mantuvo la condición de invictos.

De este modo, el Haritza Eibar se la juega este fin de semana en Ipurua en una fase que promete ser muy interesante. Como segundos de la liga se disputará en el polideportivo local y con el factor público y cancha a favor. Ahora toca empujar a un grupo que lo ha hecho muy bien esta temporada. Solo falta la guinda. Todo el club del Eibar Eskubaloia se volcará para animar al filial.

Las eliminatorias son las siguientes: Haritza-Egia y Muskiz-Escolapios. Los armeros parten como los favoritos. Han realizado un primer play off extraordinario, con una dinámica positiva que se espera les resulte favorable. Además, en el seno de la plantilla armera hay confianza y se espera lograr el objetivo perseguido a lo largo de un año en el que se han registrado buenos resultados.

Equipos de la cantera

La temporada para los equipos de la cantera está llegando a su fin. Victorias del juvenil Tekniker, del cadete Tekniker en el derbi contra Komat, también triunfo de las cadetes en Elgoibar y de los infantiles del Arregi frente a Ereintza. También acaban su competición los alevines del Tío Palancas con victoria y sólo ha habido una única derrota de las juveniles Avia en Irun por la mínima.

Sorteo de la cesta

El Eibar Eskubaloia comunica que aún no ha aparecido el ganador del sorteo de la cesta de la semana pasada. Si no sale el agraciado, se volverá a sortear esta misma semana. El número premiado fue el 9451.