El Somos hará valer su liderato en la cancha del peligroso Egia El Somos Eibar lidera su grupo con solvencia absoluta, ha tenido un comienzo brillante y espera seguir en esa línea. / MORQUECHO Los donostiarras no han ganado aún ni un partido en las tres jornadas que se han disputado DV EIBAR. Sábado, 7 octubre 2017, 00:17

El Somos Eibar Eskubaloia visita esta tarde a las 20.00 horas en Donostia ante el Egia. Los armeros, que son líderes en solitario en su grupo, viajan con la mente puesta en la victoria ante un rival como los donostiarras que siempre se caracterizan por ser competitivos hasta el último minuto, y muy especialmente en su pista. Los eibarreses no podrán contar con Eneko Garetxana, lesionado. El nivel que está ofrenciendo el Somos ofrece todas las garantías para confiar en su capacidad de hacer un buen resultado. El Egia buscará desesperadamente la victoria que se le resiste ya que en las tres jornadas disputadas no ha ganado ni un solo partido, pero ni siquiera ha empatado, se halla en la zona baja de la tabla. La visita del Somos Eibar a priori sonríe a los armeros, pero, como insiste el técnico eibarrés Fernando Fernández, «nosotros no podemos ir confiados, tenemos que afrontar el choque como uno más, con toda la intensidad del mundo para sumar otra victoria. El Egia es un equipo duro en su casa y a buen seguro que tratará de ponernos complicado».

Llamada de Euskadi

Las jugadoras infantiles del Eibar Eskubaloia, Ane y Leire Treviño han sido llamadas por la selección de Euskadi para el próximo 12 de octubre en Fadura (Getxo), mientras que el jugador infantil Markel Valenciano el mismo día está citado en el polideportivo Hondartza de Hondarribia con el combinado vasco. La cantera del Eibar Eskubaloia está dando frutos y estas convocatorias son un reflejo de que el club armero sigue siendo un referente en el circuito autonómico del balonmano. El central del primer equipo Mikel Zabala ha sido llamado por España júnior para jugar ante el combinado de Polonia.