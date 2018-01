Gaizka Bilbao (Presidente del Eibar Eskubaloia): «Queremos que el Eibar Eskubaloia sea del pueblo y para el pueblo» Gaizka Bilbao es el presidente del Eibar Eskubaloia, aún no lleva un año. / MORQUECHO El nuevo mandatario del club armero asume que él y su directiva afrontan un camino importante por recorrer J.A.REMENTERIA EIBAR. Domingo, 21 enero 2018, 00:56

Trabaja en IBT-CRI de Bilbao (centro de recursos para invidentes) desde hace trece años. Debutó con la JD Arrate en Mutriku con trece años. Pasó por todas las categorías del extinto club albiazul, excepto en Asobal. Acabó su carrera como jugador en División de Honor B con el Zarautz y entrenó una temporada al equipo zarauztarra en Primera División. Entrenó antes de su desaparición a los más pequeños de la JD Arrate y después se enroló en el Eibar Eskubaloia como preparador de base. De esto, hace ya más de ocho años. Un porcentaje muy alto de jugadores del actual primer equipo del Somos Eibar Eskubaloia han pasado por las enseñanzas de Gaizka Bilbao.

-Lleva menos de un año en la dirección del Eibar Eskubaloia, ¿ cuál es su valoración?

-Es duro, pero la ilusión y las ganas de hacerlo bien nos empuja cada día, no deja de ser una tarea complicada. Esto no es una empresa pero al final hay que estar pendiente de muchas cosas, tenemos alrededor de 300 chavales, 25 entrenadores, equipos, horarios, noticias, fichas..., un largo etcétera. Son muchas cosas que hay que supervisar. Creo que, una vez pasada la novatada, todo será más sencillo.

«Vamos atrayendo a más gente a Ipurua, por suerte, muchos son chavales de la entidad»«He intentado reunir a diferentes generaciones de jugadores ex-Arrates y ex-Eibar Eskubaloia» Llaman a las personas que puedan aportar ideas para mejorar las presencia en las redes

-¿Qué perfil de directiva preside y cuántos son?

-Desde un principio mi idea era juntar un grupo amplio de personas y de todos los colores. Después de dar mucho la pelmada conseguí reunir otros siete 'locos' para subirlos al barco. Somos exjugadores de la JD Arrate, ex del Eibar Eskubaloia y algún padre. Es complicado que estos proyectos puedan sostenerse sin la implicación de los padres y madres. No tenemos ninguna fémina en la directiva, aunque se les abrió la puerta a muchas chicas relacionadas con el balonmano pero rechazaron la oferta. La puerta sigue abierta.

-¿Cuál es el principal objetivo de esta directiva? En su presentación se hablaba de revitalizar el espíritu de antaño del balonmano en Eibar.

-Poco a poco vamos atrayendo a más gente al polideportivo de Ipurua, por suerte, muchos de ellos son chavales pertenecientes al club. Y también me han comentado algunos exjugadores, que estaban un poco desconectados, que vuelven a disfrutar con el balonmano en Eibar. El carácter y la forma de jugar que hemos exhibido en casa es de un nivel muy alto.

-¿Considera que tienen mucho camino por recorrer, que hay dificultades a las que han de sobreponerse?

-Si el camino fuera fácil, seguro que la gente se pegaría por estar en este proyecto pero, no es así, los problemas son diarios. Aunque disponemos de una relación excepcional con el Patronato y el Ayuntamiento, con el volumen de jugadores que tenemos nos hacen falta más espacios para entrenar, todos en buenas condiciones. Estamos trabajando en ello y esperamos conseguir mejoras para el año que viene.

-¿Cuál es la radiografía del balonmano en Eibar? El Eibar Eskubaloia goza de una cantera importante tanto masculina como femenina.

-El balonmano en Eibar lo tenemos que diferenciar en varias franjas. Entiendo que el primer equipo está formado por jugadores comprometidos que disponen de una eminencia de entrenador, por lo cual somos capaces de practicar un gran balonmano. Las chicas sénior están teniendo un año de transición y a pesar de su total implicación están teniendo, por desgracia, muchas dificultades debido a diferentes motivos. Los cadetes y juveniles chicas se están formando, todavía les falta calidad para poder disputar las mejores ligas de Euskadi, hay que tener en cuenta que se suman los resultados de los dos equipos para ello. Y, en la última franja encontramos a los más pequeños, infantiles y alevines. Son el grupo donde más potencial disponemos en este momento, hemos tenido estas navidades a cuatro jugadores infantiles en la selección de Euskadi, contamos con tres equipos de chicas infantiles y tres de chicos infantiles, tres de alevines chicas y dos de alevines chicos. Con 22 equipos a todos nos gustaría contar con entrenadores cualificados, pero hoy en día la mayoría de los técnicos son jugadores del club y están en fase de formación.

-Y el capítulo de los socios es fundamental para la directiva, ¿cómo está este apartado?

-Es un tema un poco delicado, independientemente de la primera gran captación no se han realizado grandes campañas. Nuestro trabajo está siendo disponer de una lista real de socios para poder ofrecerles ciertos beneficios y, de esta manera, poder poner en marcha una campaña de captación con diferentes ventajas en comercios, bares, etcétera.

-Siguiendo con este tema, ¿tienen pensada alguna acción en el presente ejercicio?

-Bueno, este año ya hemos realizado ciertos actos multitudinarios en Arrate y con la foto de Unzaga con el reconocimiento a nuestros patrocinadores. El siguiente acto reseñable será la fiesta del balonmano que se llevará a cabo en mayo los días 11, 12 y 13 en la plaza de Unzaga. Estamos elaborando un programa variado con el que queremos atraer a todo tipo de aficionados al balonmano.

-¿El programa del multikirolak?

-Todavía el multikirolak no ha empezado para el balonmano, comienza el próximo 27 de enero. El multikirolak creemos que es un escaparate para todos los deportes no tan potentes como el fútbol, pienso que los niños disfrutan conociendo nuestro deporte. Vamos a aprovechar ese fin de semana para realizar una jornada de puertas abiertas para conocer mejor el balonmano. El día 28 de enero de 16.00 a 17.30 horas en el polideportivo de Ipurua los niños y niñas del 2008 y 2009 que deseen podrán acercarse con el fin de familiarizarse con el balonmano.

-¿Quiere que el Eibar Eskubaloia sea un eje vertebrado?

-Queremos que sea un club del pueblo y para el pueblo. Tenemos un montón de gente que nos apoya y nos da un montón de ideas, todas son bienvenidas, y las intentamos trabajar y mejorar.

-¿Qué considera que deben mejorar?

-Me gustaría hacer una petición ya que en este mundo de la información y de las nuevas tecnologías hay que estar presente. Hemos de mejorar este apartado para poder disponer de un espacio y de una presencia en el mismo. Todas las personas que quieran aportar en este aspecto o en algún otro más, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo eibareskubaloia@gmail.com.

-(...)

-A título personal he intentado volver a reunir a las diferentes generaciones de jugadores de balonmano con el fin de que en Eibar no tengamos distinciones entre ex-Arrates, ex-Eibar Eskubaloia. Mi propósito es que el pueblo de Eibar disfrute del balonmano tanto como he disfrutado yo estos años, y espero seguir haciéndolo durante otros muchos años más.