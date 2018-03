«Si vas con el freno de mano puesto se acabó el humor y se acabó todo» Dúo. Riki López con su inseparable guitarra regresa hoy a Eibar. La ironía reina en el humor de Riki López, que comparte 'función golfa' hoy con Mago Valen en las Jornadas de Teatro FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 9 marzo 2018, 08:19

El programa de mano de las Jornadas de Teatro dedican una página a cada espectáculo, y quienes lo ojean ya han notado que han pasado de la grapa. La metálica unión indica que la mitad de las funciones ya han pasado, así que hay que aprovechar lo que queda antes de lamentarse después. Hoy lleva una cita de las diferentes, de esas que encajan en el festival porque aquí en Eibar cabe todo lo que hagan unos artistas sobre el escenario. La magia, la música y el humor se citan en 'La noche más feliz del mundo...'.

Las peculiaridades de la función de hoy comienzan desde el horario. Frente a las funciones habituales de tarde-noche, 'La noche más feliz del mundo...' comienza a las 22.30 y lo hace dentro de un capítulo titulado 'función golfa'. «Creo que es la tercera vez que voy a las Jornadas de Eibar, y en las anteriores ya entraba dentro de estas sesiones golfas» recuerda Riki López. La función de hoy tendrá dos intérpretes diferentes. Por una parte estará Mago Valen, bilbaíno formador en 'Fábrica de ilusiones' y maestro de ceremonias en otros espectáculos de magia que han pasado por Eibar, y Riki López. El mallorquín lleva veinticinco años de trayectoria haciendo humor y música. «Juego entre líneas, los cómicos dicen que soy músico y los músicos dicen que soy cómico, y así ninguno me juzga» apunta.

Datos Qué 'La noche más feliz del mundo...' Quién Mago Valen y Riki López. Cuándo Hoy a las 22.30 horas. Dónde Teatro Coliseo. Entrada 12 euros.

El objetivo de la cita de esta noche está bien claro. «En una sesión golfa como ésta nos vamos a encontrar mucho humor, voy con ganas de que la gente se ría y que pase un rato distendido» advierte Riki López. «Vamos a reírnos de nosotros mismos. Yo hago un humor en el que me río bastante de mí mismo, y la gente se ve reflejada ahí. Creo que cuento cosas que nos pasan a todos, y eso funciona».

'La noche más feliz del mundo...' combinará a dos artistas complementarios en un show con un guión poco hermético. «Es un espectáculo abierto, como hago siempre. Tengo una idea de lo que voy a hacer pero en el escenario siempre surgen cosas. Aunque hay un esquema, sí que queda espacio para la improvisación».

Riki López comenzó su carrera con una combinación particular de música y humor, algo que le abrió las puertas de la radio entrando a colaborar con Gomaespuma. Desde entonces, media docena de discos recogen sus temas con un ácido punto de vista. Sin embargo, no es sencillo hacer humor hoy en día. «Ahora mismo hemos sufrido un claro retroceso con la libertad de expresión. Pero de todas formas, cuando dices las cosas con honestidad, con el respeto que quieres que te tengan a tí, aunque haya cosas que suenen como una barbaridad no es lo mismo que un insulto. Es algo que yo nunca he utilizado. Siempre he jugado con la ironía, y si alguien no lo entiende así el problema es de esa persona. En el ambiente que se respira ahora parece que con cualquier cosa que digas vas a ofender a alguien, pero si vas con ese freno de mano puesto se acabó el humor y se acabó todo» señala. «Yo digo las cosas como las siento, y quiero reírme con todo el público».

A favor de obra

Las Jornadas de Teatro de Eibar están acostumbradas a programar espectáculos diversos, algo que en opinión del músico y cómico «lo enriquece y abre el abanico». Además cuenta con el favor del público y su predisposición ante un espectáculo de este tipo. «Tengo el recuerdo de las veces que he ido a las Jornadas de que la gente viene muy a favor de obra. Voy con esa seguridad y la tranquilidad de que me he sentido querido en Eibar. Tengo el recuerdo de encontrarme un público volcado». Por ese motivo promete un espectáculo cargado de humor para una noche con un punto gamberro. «Si la iluminación es buena, el sonido es bueno y la gente está cómoda, esto tiene que funcionar seguro».