Unas fiestas con arte, en Amaña Homenaje. Juan Luis Baroja Collet posa junto al grabado que ha dedicado al barrio de su infancia, Amaña. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO El artista Juan Luis Baroja Collet presenta una completa exposición en una improvisada sala para celebrar los 40 años de las fiestas de Amaña FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Martes, 3 julio 2018, 08:33

El clásico «¿de dónde es usted?» no es una pregunta fácil para Juan Luis Baroja Collet. Hijo de padre eibarrés y madre francesa, nació en el país vecino, pero en 1964 llegó con el resto de su familia a Eibar, al barrio de Amaña, antes de afincarse en Deba. Pese a su periplo, el artista tiene bien grabados aquellos años de la infancia y cuando leyó en El Diario Vasco que las fiestas se acercaban a su 40 aniversario a cargo de la comisión actual vio que había llegado el momento de actuar.

Es posible que Amaña nunca haya acogido una muestra artística como la que se puede ver en el número 6 de la calle Ziriako Agirre, pocos metros más arriba de la farmacia del barrio. «Hay gente a la que he invitado y me preguntan a ver si hay una sala de cultura en Amaña. Les cuento que es donde hay un cartel de 'Se vende', ahí mismo», sonríe Baroja Collet.

Título Recuerdos Amañados. Autor Juan Luis Baroja Collet. Cuándo Abierto hasta el 8 de julio en horario de 18.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 el sábado y el domingo. Dónde Sala de exposiciones en el centro de Amaña, calle Ziriako Agirre 6.

El carácter provisional e improvisado de la sala no evita que se pueda ver una exposición bien presentada, un repaso ágil a distintas vertientes de su trabajo artístico. «Hay obra grande, hay alguna pieza mediana, y después hay bronces fundidos aquí enfrente, en Alfa Arte». Una escultura de unos dos metros de altura preside la sala en la que también se pueden ver, entre otros, grabados de la serie 'Recuerdos amañados', una colección realizada entre los años 2002 y 2003 que ahora da nombre a la exposición por el juego de palabras en el que se alude al barrio.

El recorrido pasa además por una reproducción de la escultura pública 'Cruce de miradas', que se encuentra situada en la calle Juan Gisasola. «Mucha gente conocerá la obra pero no sabrá de quién es». El collage es otra de las disciplinas que Baroja Collet ha trabajado de forma notable y también está presente a través de la portada de un disco, acompañado de la plancha original. «Me veo bien representado en esta muestra, es una aventura bonita, una exposición festiva», señala el autor.

Comunicar con los vecinos

La presencia de Baroja Collet en esta edición de las fiestas de Amaña no se limita a la exposición, que fue el final de un camino. «Cuando me enteré de que la comisión de fiestas cumplía 40 años, pensé que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Estaría bien hacer un grabado, pero empiezas a pensar en el 40 aniversario, algo sobre Amaña...». Con esas ideas en mente el artista tuvo presente su objetivo a la hora de plantear una obra. «Yo no quiero comunicar algo, quiero comunicar con alguien. Quería comunicar con los vecinos, desarrollar algo interesante, una imagen que sea atractiva y simpática para que los vecinos la hagan suya». De ahí surgió un grabado dedicado al barrio que, como es habitual en el trabajo del artista de Amaña, no tiene una lectura única. Después de haber definido el diseño, añadió la palabra Amaña, y en un paso posterior incluyó una palabra más, Goma. «Lleva 40 años con las fiestas y creo que lo merece», comenta en alusión al organizador, Josean Alberdi 'Goma'.

En un camino que empezó con la idea de hacer una obra de arte y ha acabado con una exposición, todas las ramas del proceso han ido creciendo. Así, después de elaborar una serie de grabados con la imagen hecha para el 40 aniversario en Amaña, Baroja Collet decidió usar el mismo icono para hacer también un cartel. Con todo ello, las fiestas de esta edición tendrán un recuerdo que perdurará desde el punto de vista artístico, toda una demostración de que Amaña tiene unos festejos grandes y con mucho arte.