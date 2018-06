Ezdokfest, rock y sirimiri en Unbe Marcha. Dead Bronco en plena descarga de rock sureño y energía en el escenario de Unbe. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO El festival de música sigue hoy con su segunda parte; diez bandas desde las 17.00 hasta las 3.30 horas | El público llegó con ganas de pasarlo bien aunque la apertura de puertas se demoró hasta el mismo inicio de los conciertos FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 2 junio 2018, 00:23

No era fácil contabilizar las caras conocidas en Unbe, porque el público se repartió entre eibarreses que jugaban en casa y rockeros venidos de otras localidades. A los primeros no se les dejaba de hacer extraño encontrarse con el campo de fútbol luciendo escenario en un extremo, váteres portátiles en otro y barras y puestos en el lateral. No fueron fáciles las horas previas para el equipo de la organización, pero al final la música comenzó a sonar, y Ezdokfest se convirtió en una realidad.

Los últimos detalles hicieron que la apertura de puertas se demorase hasta el mismo comienzo de los conciertos. Sin embargo, el público llegaba con ganas de pasarlo bien y poco a poco fue ocupando el verde. Lo despejado de la zona más cercana a la entrada se explicaba por la colocación de la barra en el otro lado. «A ver si llenáis un poco esta parte», pedía Joseba B. Lenoir. Su banda fue una de las primeras en romper el hielo y el público aplaudió el punch final del músico. Entre su banda, Miren Narbaiza a la guitarra era la primera de casa sobre el escenario.

No hubo empujones por llegar a Unbe, pero el público iba llegando en suaves oleadas, y para cuando Dead Bronco se subió al escenario Unbe iba cogiendo buena pinta. «Este grupo está muy ligado a nosotros. Vinieron a tocar el 2 de junio hace cinco años, el primer concierto que dábamos», recordaba José Ángel Gimaré, uno de los socios del Ez Dok. No basta con ir al festival, hay que contarlo, y por eso el merchandising también funcionó a buen ritmo. Las gorras volaron y es que Ezdokfest solo hay uno... por ahora.