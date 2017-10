«De las 75 especies de hongos en riesgo, muchas no son comestibles» Depor. Las Jornadas Micológicas se abrieron ayer con la charla de Josean Bereziartua. / FÉLIX MORQUECHO Las Jornadas Micológicas de Eibar comenzaron ayer con una charla y celebran este domingo su exposición FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 6 octubre 2017, 09:54

Hay elementos en la naturaleza que pasan desapercibidos pero el mundo de la micología tiene algo que despierta la atención. Los colores y formas de las setas hacen que sean muchos los que se ven cautivados desde niños, y más aún cuando descubren sus posibilidades culinarias. Por eso no extraña que desde hace casi dos décadas el Club Deportivo Eibar organice unas Jornadas Micológicas.

Este año se celebra la edición número 19 que comenzó ayer con una charla a cargo de Josean Bereziartua, integrante del departamento de Micología de la Sociedad de ciencias Aranzadi. 'Lista roja de hongos amenazados' era el título y el ponente aclaraba previamente que las setas en general se encuentran en regresión. «Cada vez salen menos especies y las que aparecen no lo hacen en tanta cantidad como antes».

La lista roja no es única ya que existen diferentes recopilaciones de las setas que se encuentran amenazadas en función de los distintos hábitats. Bereziartua se refirió ayer a la lista vasco-cántabra que incluye un total de 75 especies repartidas en cuatro niveles, «desde las que están en estado crítico a las que son vulnerables por diferentes razones» señaló. Los motivos que llevan a que haya variedades de hongos cada vez más difíciles de ver responden a distintos factores. «Es un reino tan sensible a los cambios climáticos, a la contaminación, y también a la acción del hombre que se hizo precisa la elaboración de una lista roja» explica el experto.

«Cada vez salen menos especies y las que aparecen no lo hacen en tanta cantidad»

El ser humano es responsable de algunos de los factores que atañen a la mayor o menor proliferación de las distintas variedades de hongos. Por una parte están factores ambientales y climatológicos, también la contaminación, y a ellos se suma la actividad directa de la recogida de hongos. «Posiblemente no sea el factor principal ya que de esas 75 especies en riesgo muchas no son comestibles» apunta Bereziartua. «Entre las que sí están en la lista y son comestibles está la 'gibelurdina' que aquí es muy apreciada. Por eso hay unas pocas especies en las que la recogida puede tener una influencia importante porque mucha gente va a por ellas y no se respetan tamaños y cantidades».

Más pedagogía

Las directrices que se marcan desde el departamento de Micología de Aranzadi van calando en los colectivos locales. La publicación de la lista roja de hongos amenazados de la zona vasco-cántabra llegó hace una década. «Desde entonces, en las exposiciones que organizamos nosotros ya cambiamos el sistema. Veíamos que si iban 20 personas al monte 20 iban a coger la misma seta en diferentes cantidades. Entonces nos encontrábamos con que al acabar la clasificación bolsas y bolsas de setas acababan en la basura. Por eso nos tocó cambiar el timón y ofrecer exposiciones más pedagógicas, con menos especies, que no pasen de entre 75 y 100 variedades, y que no se coja más que uno o dos ejemplares de cada. Ese cambio ha dado un buen resultado».

Practicar una recogida responsable es la herramienta que tienen en su mano los aficionados a la micología. Josean Bereziartua describía el paso que dan muchos aficionados en su afición. «Casi todos hemos hecho la transición entre micófago, coger para comer, y micófilo, que es apasionarte con una cosa que ya te da lo mismo si se come o no se come. Muchas veces me preguntan si una seta se come o no, y lo tengo que mirar, porque estamos pendientes de otras cosas».

Son sencillos los pasos a dar para realizar una recogida responsable y todo parte del respeto al entorno. «Alguien que ama la naturaleza tiene que ser responsable cuando anda por ella».

Recogida para exposición

La jornada de mañana se dedicará a la recogida de hongos en los montes más propicios. Para ello habrá excursiones organizadas desde el Club Deportivo Eibar que partirán hacia diferentes destinos en busca de variedad. La sede del Depor estará abierta a partir de las 16.00 horas para todo aquel que haya encontrado setas y quiera entregarlas para su exposición. Preguntado por si la edición 19 de las Jornadas Micológicas llega en buen momento Josean Bereziartua aclaraba ayer que históricamente octubre ha sido un mes bueno para la recogida de setas. «Sin embargo llevábamos varios años en los que el mes de octubre no era el mejor, y se encontraba más variedad y cantidad en noviembre. Sin embargo este año octubre está siendo razonablemente bueno comparando con los últimos. Como ha llovido muchísimo en septiembre, ha llegado octubre y se nota, hay cositas» apunta.

En esta edición una novedad es que se tratará de no acumular cantidades. La recomendación lanzada desde Aranzadi ha hecho que la organización limite la recogida a dos unidades de cada especie por persona, y un número máximo de entre quince y veinte especies. Con ello se trata de evitar que se derroche una cantidad importante de hongos en esta época del año. Todo ello conlleva que se suprima el carácter competitivo de la recogida infantil.

El domingo será el día en que se reflejará la recogida del día anterior con la exposición de hongos que se celebrará en la calle Toribio Etxebarria (en caso de lluvia se trasladaría a los soportales del Ayuntamiento). Además de mostrarse las distintas variedades recogidas la víspera, se podrán probar gracias al trabajo voluntario de la txosna, cuya recaudación se destinará a Garagune. También habrá un puesto de venta de hongos a cargo de Mikel Lasa en una actividad que comenzará a las 10.30 horas. Se trata de una actividad que cada año concita a muchos aficionados y curiosos. La catalogación que se desarrolla en la tarde anterior permite ver el nombre y las características de cada especie, tanto las que son comestibles como las tóxicas.