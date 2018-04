Escaso cumplimiento del Plan Estratégico, según una auditoría realizada por EH Bildu Iñaki Penedo, Gorka Errasti, Igone Lamarain y Josu Cristobal hablaron del Plan Estratégico. / MORQUECHO La coalición solicita «liderazgo y la unión de las entidades» para fortalecer la actividad económica ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 24 abril 2018, 00:43

Una auditoría realizada por EH Bildu refleja el «escaso» cumplimiento del Plan Estratégico que marcó un equipo especializado sobre las prioridades que tenía que impulsar el Ayuntamiento, «una vez que de las 73 líneas de actuación recogidas, solamente se han llevado a cabo el 25% de ellas, muchas además fruto de enmiendas de nuestro grupo», comunicó ayer el grupo abertzale. Esto significa que «un 75% del Plan sigue sin desarrollarse, ni trabajarse», dijeron ediles de EH Bildu.

Tras tres años de vigencia del Plan, «muchas de las acciones eran para efectuarse en 2016 y 2017 y no se han llevado a cabo, con lo que se cuenta con siete años por delante para desarrollar el Plan Estratégico, pero muchas de las actuaciones socialistas van en la dirección contaria. No pensamos que se harán».

Cumplimiento De las 73 líneas de actuación recogidas, se ha ejecutado el 25%, «muchas de ellas bajo insistencia nuestra», señala EH Bildu.

En cuanto al primer reto del Plan, una ciudad en tránsito ecológico, con 26 líneas de actuación, para EH Bildu «solamente se han ejecutado 4,5, con lo que no se ha cumplido el 83% de las líneas que contiene». Así, se indica que muchas de las actuaciones son parecidas a iniciativas planteadas por EH Bildu y aunque el PSE nos haya puesto mil excusas para no llevarlas adelante, en definitiva, están recogidas en el Plan Estratégico, caso del antiguo juzgado de Bittor Sarasketa, la Casa de Arbitrios de Estaziño Kalea, Alfa ikastola... a los que hemos sugerido una segunda vida». Igualmente, en cuanto al fomento de las viviendas de alquiler «la línea de ayudas para la emancipación de jóvenes impulsada por EH Bildu ha sido el único movimiento del PSE en este sentido. Pero no es suficiente. Y más conociendo el declive del servicio Bizigune del Gobierno Vasco. Es hora de poner en marcha un Bizigune propio en Eibar».

También se establece la necesidad de redactar un plan de eficiencia energética «el cual encaja perfectamente con nuestra demanda», señala EH Bildu. Por ello, pusieron como ejemplo las calderas de biomasa en el Plan Estratégico, «pero todavía solamente se ha instalado una en Iturburu, tras mucha insistencia nuestra».

En cuanto al impulso de la actividad económica, recogido en un segudo apartado, EH Bildu, mostró su preocupación «por existir 20 líneas de actuación de las que solamente tres han sido llevadas a cabo por el equipo de Gobierno del PSE. Por lo tanto, el PSE no cumple con el 85% de las líneas recogidas en este reto». En este apartado para el grupo abertzale, «el Plan pone de relieve la falta de liderazgo y aporta varias líneas para enmendar esta situación. Junto a ello, existen muchas y variadas estructuras y entidades a nuestro alrededor, pero cada una realiza su trabajo, sin aprovechar el trabajo en equipo y las sinergias que entre todas podrían obtener. Ahí están por ejemplo, Tekniker, Debegesa, SPRI, Bic Berrilan, Armeria Eskola, el Grado de la UPV...».

Dada la situación económica actual, se pide desde EH Bildu «darle la vuelta a la situación y que se fomente el trabajo en equipo de todas estas instituciones y se cree una figura de líder referente».

En el cuarto apartado, de modelo de gobernanza y transparencia, «de las 6 líneas se han cumplido 4, curiosamente sin gasto alguno».