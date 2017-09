Un error del GPS que cuesta 1.675 euros Un camión polaco quedó atascado en la pista rural que va de Matxaria a Santa Cruz por un error en el GPS. / FOTOS ECHALUCE El camión polaco que quedó atrapado en Matxaria, en el camino a Santa Cruz, tuvo que ser rescatado por una grúa ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 5 septiembre 2017, 07:30

Un error en el GPS provocó que un camión polaco circulara, la pasada semana, por el lugar equivocado originando un auténtico follón para conseguir que el vehículo corrigiese la dirección y volviese a la variante de Eibar.

No es la primera vez que ocurre, pero en esta ocasión el camión, que se dirigía a Markina Etxebarria por la variante de Eibar, se introdujo en el polígono de Matxaria hasta adentrarse en los primeros tramos de la cuesta que conduce al barrio de Santa Cruz quedándose atascado en la pista rural. El conductor, de origen ucraniano, que evidentemente no conocía la zona, se coló en el camino rural, a consecuencia de las indicaciones erróneas que le daba el GPS. Su trailer, de grandes dimensiones, se quedó encajado en la pendiente de una curva y sin poder dar la vuelta.

El vehículo, que llevaba una mercancía de origen alemán, accedió a Matxaria a indicaciones del aparato cuando su destino final era una fábrica de Markina Etxebarria, a la que se puede acceder subiendo hacia Ixua, pero no con un camión y menos de grandes proporciones.

Tras accedier por la variante a Matxaria, el conductor siguió hasta el final del polígono subiendo por las empinadas cuestas que van a Arrate. De esta manera, no percibió hasta que la cuesta se hizo más pronunciada que iba por el camino equivocado. Siguió unos metros más arriba hasta que su gran tráiler no pudo girar por una de las pronunciadas curva rurales no quedándole más remedio que parar la marcha.

Una vez más el GPS jugaba una mala pasada a los camioneros. Este sistema que calcula y recalcula la ruta más corta o aquella sin peajes para hacer al conductor la vida más sencilla hizo todo lo contrario.

La Policía Municipal de Eibar se personó en el lugar y tuvo que llamar a una empresa de grúas especializada para conseguir que el camión diese la vuelta con el fin de acceder a la variante.

Los operarios de Grúas Garro que habían trabajado en el rescate de numerosos trailers en nuestro territorio se personaron en Matxaria y en el transcurso de dos horas consiguieron sacar al vehículo de la zona.

Garantías de pago

Lo más difícil vino después a la hora de contar con garantías de pago de las operaciones de la grúa. La factura que presentó la empresa de grúas ascendía a los 1.675 euros, pero la experiencia obliga a que la empresa propietaria del trailer haga efectiva la transferencia internacional sin más demora. Para ello, la empresa de grúas contó con el apoyo de un operario rumano, conocedor de varios idiomas, que exigió al conductor ucraniano todas las garantías necesarias para que la empresa propietaria del camión efectuase el pago, en firme, antes de realizar las maniobras que condujesen a la salida del trailer de Eibar.

Según comentaban desde la Policía Municipal, «se estuvo mucho tiempo a la espera que se llevase a cabo la transferencia bancaria. La empresa de grúas tiene la experiencia que muchas veces se hace el pago del trabajo realizado y se deja marchar al camión, pero después los propietarios de los vehículos ordenan al banco la retirada de la transferencia realizada que impide a la empresa de grúas cobrar por el trabajo realizado. Mediada la tarde, el pago era efectivo», indicaban desde la Policía Municipal.

Atención indicaciones

Ante la repetición de los errores con GPS, desde la Guardia Urbana solicita que «se preste más atención a las indicaciones de las señales de tráfico, aunque con un poco de sentido común uno se puede dar cuenta que no se puede transitar por un camino rural como el existente entre Matxaria y Santa Cruz, y menos con un trailer. Además hay indicaciones al respecto que impiden a los camiones adentrarse en esta vía».

No obstante, este no era el primer caso que los conductores se adentran en Matxaria para tratar de acceder a Markina Etxebarria. «Cuando se entra en un polígono en dirección al camino rural de Santa Cruz es fácil comprobar que no se va por la dirección correcta. Hay indicaciones, pero vemos que mucha gente no hace caso y sigue para adelante».

Finalmente, con el GPS, ocurre el problema añadido que durante el fin de semana, se cambian las direcciones de tráfico del centro urbano de Eibar, para llevar a cabo la peatonalización, y son muchos los automovilistas que se confunden de camino.