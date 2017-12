«Las empresas serán más productivas si saben gestionar las emociones» El profesor Alfonso Malpica ofreció una charla sobre coaching organizacional. / FÉLIX MORQUECHO El ingeniero mexicano Alfonso Malpica impartió una conferencia en Armeria Eskola sobre la gestión empresarial sistemática ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:22

El ingeniero mexicano Alfonso Malpica, un referente internacional del Coaching Organizacional Sistémico y una de las piezas clave en el desarrollo del pensamiento en las organizaciones. ofreció una conferencia en Armeria Eskola, aportanto su opinión sobre la gestión empresarial, desde una visión humanista. Según explica Malpica, «cada una de las organizaciones se compone de unos sistemas interrelacionados, dirigidos por personas, en donde es importante conocer desde al fundador, a las propias circunstancias personales de cada dirigente porque son las que van a influenciar en el trabajo posterior. Esa organización tiene que tener, relaciones eficaces, con un proyecto personal amplio, con una visión en común y de equipo, y capacitados todos en sus respectivos puestospara conseguir resultados amplios, en base a tratar de ser más que nuestros competidores».

Malpica, socio fundador y presidente corporativo mexicano del Grupo Cudec, cargo que compagina con los de rector y profesor docente de licenciatura y postgrado de la Universidad Emilio Cárdenas en Tlalnepantla (México), con más de 7.000 alumnos, apuntó que «muchas empresas fracasan porque se junta lo empresarial con lo familiar. Si metes en una empresa a un pariente siente que tiene unos derechos y que es más que un trabajador, y ahí comienzan a surgir unas dinámicas muy problemáticas».

Por ello, en su opinión «las empresas deben estar dirigidas por personas que llevasen a cabo una gestión correcta de las emociones que les llevará, a la postre, a ser más productivos. Todas las personas tienen a sus padres y a sus familias que influyen sobre los resultados finales», señalaba el profesor Malpica.

Por ello, Malpica consideró clave las sucesiones de empresas. «Un 60 por ciento de las empresas dirigidas por la segunda generación de dirigentes no sigue adelante y sólo un 3 por ciento de las firmas gestionadas por la cuarta generación sobrevive porque no se resuelven muchos problemas que las relaciones empresariales y personales generan. Si se hace una mala sucesión todo se arrastra porque no se ha resuelto un asunto fundamental al meter a la familia por encima de los intereses de las empresas».

En este sentido, Malpica apuntó que «los empresarios con problemas personales no podrán dar su mejor versión. Desde niños tenemos heridas del alma sin resolver que al final nos impiden avanzar de la forma correcta. El enfoque sistémico es resolver la unión de la empresa y la emoción», señalaba Malpica.

En cuanto al futuro de la industria con la implantación de la inteligencia artificial, la industria 4.0, subraya que «desde niño supe que algún día los robots iban a dominar el mundo. Los robots, como nunca tendrán problemas personales, podrán hacer muy bien su trabajo. Pero nunca deben estar por encima de las personas. Tienen que ser herramientas eficaces y nada más».

Reconocido con el doctorado Honoris Causa durante la Cuarta CumbreIberoamericana del Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa y nombrado catedrático honorario de la Universidad de Arezzo en Milán, Italia, gracias a su asesoría ha sabido crear grupos de seguidores en todo el mundo que siguen sus postulados.