Ekingune organiza el concurso para emprendedores On Ekin A.E. EIBAR. Domingo, 10 junio 2018, 00:47

La asociación Ekingune ha organizado el nuevo concurso para emprendedores On Ekin, en el que los ganadores se darán a conocer en el transcurso de una cena que tendrá lugar el día 12 de julio. En una primera fase, todos los proyectos presentados serán sometidos a una preselección por parte de un jurado imparcial seleccionado por Ekingune entre miembros expertos relacionados con el mundo del emprendizaje en la comarca. De esta votación saldrán los seis proyectos preseleccionados que serán quienes realicen la presentación pública en la cena On Ekin, condición obligatoria para acceder al premio. La comunicación de dichos seis finalistas se realizará durante la cena el jueves 12 de julio, tras una breve introducción de todos los proyectos presentados. En esa cena On Ekin, se procederá a la elección final del proyecto ganador de forma democrática, mediante la votación de todas las personas asistentes a la cena en ese mismo momento. Para ello, los seis proyectos participantes preseleccionados por el jurado dispondrán de tres minutos máximo para presentar su proyecto. Se realizará una ronda de votaciones en el que la propuesta, tras sus presentaciones públicas, recibirá el premio.