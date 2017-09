Eibar pregunta al Ministerio de Interior la «fecha exacta» de apertura de la oficina del DNI Las oficinas de tramitación del DNI se abrirán en una planta del Ayuntamiento. / FÉLIX MORQUECHO El Pleno aprueba una moción de los grupos PSE, PNV e Irabazi para solicitar su puesta en marcha. El Ayuntamiento muestra su malestar porque las dependencias están preparadas para su uso desde Semana Santa ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 28 septiembre 2017, 08:17

El Pleno del Ayuntamiento de Eibar aprobó solicitar al Ministerio del Interior «la fecha exacta» en la que se tiene previsto abrir la oficina del DNI. Inicialmente, el PNV presentó una moción en la que reclamaba la «puesta en marcha inminente» de esta oficina, pero finalmente se alcanzó un acuerdo con PSE-EE e Irabazi para reclamar «una fecha deapertura» una vez que las dependencias están ya preparadas para su uso. En concreto la moción transaccional, aprobada por los tres grupos, aprueba «solicitar al Gobierno de España que, a la mayor celeridad indique la fecha exacta para la apertura de la oficina del DNI, y que haga todo lo que esté en su mano para que la oficina de expedición del DNI y Pasaporte se ponga en marcha antes de que finalice el año».

El alcalde Miguel de los Toyos indicó en el Pleno que «había mantenido una reunión con el delegado del Gobierno, Javier de Andrés, solicitando una fecha de apertura y que saliera públicamente que sólo existía un problema de dotación de personal». De los Toyos expuso que «nosotros hemos cumplido el compromiso de habilitar unos locales y hemos trasladado a nuestro personal a otras dependencias, desde la pasada Semana Santa. Ahora se lo pedimos por escrito, pero hablaré antes con ellos».

EH Bildu señaló en el Pleno que «nos aburre este tema de la oficina del DNI. Creo que además se desconoce que su nombre correcto es el que pasará a ser una Unidad de Extranjería y Documentación y esto nos preocupa. Está claro que la policía española vendrá a Eibar, pero es hora de que se diga cuándo». De los Toyos indicó que «no se puede coger el jamón y dejar el queso. Yo soy el más interesado en conocer una fecha y espero no presentar una nueva moción pidiendo la apertura».

Por su parte, Josu Mendicute, portavoz del PNV reprochó a Bildu que «lo que a mí me aburre y a los eibarreses también es ir a Donostia a tramitar el DNI. La izquierda abertzale tendrá que explicar por qué prefiere que los eibarreses tengan que hacer el DNI con un policía en Donostia o Vitoria porque me parece que no queréis que este servicio venga a Eibar. Porque la realidad es esa: que sea en Eibar, en Donostia o en Segovia, el DNI lo tramita la Policía. Y, siendo así, lo que queremos es que se pueda hacer en Eibar», expuso el portavoz jeltzale.

El edil nacionalista tuvo palabras de agradecimiento para la concejala de Irabazi y para los socialistas, que rubricaron su firma en un texto conjunto para reclamar que el ejecutivo de Rajoy «haga todo lo que esté en su mano para la apertura de la oficina del DNI este mismo año», dijo. Mendicute exigió que se anuncien nuevos plazos, una vez que ya lleva acumulado un retraso de seis meses. «Si existen explicaciones tienen que hacerse públicas. La gente en Eibar entiende las explicaciones cuando se las dan, pero no se puede crear una expectativa para luego incumplirla y quedarnos callados», aseveró. El concejal jelkide puso en valor el acuerdo plenario adoptado dos años atrás, germen del acuerdo alcanzado en Madrid por el Grupo Vasco para implantar este servicio en Eibar. «No creo que sea justo decir que las mociones no sirven para nada, y ahí lo dejo», advirtió al alcalde, en referencia a las dudas que los socialistas mostraron dos años atrás.

Un proceso desde 2015

En diciembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción para que se volviese a instalar en Eibar la oficina del DNI y el Pasaporte en Eibar. En el primer semestre de 2016, se aprobó la solicitud y el Gobierno español adquirió el compromiso de abrir la oficina. Para ello, el Ayuntamiento ha dado todos los pasos necesarios y, para el plazo comprometido, esto es, la primavera de 2017, dejó preparado un espacio, que cumple con las condiciones técnicas, «siendo de agradecer la colaboración de todo el personal municipal, que ha facilitado el proceso de reorganización física de las áreas y completado eficientemente las tareas necesarias para preparar la oficina del DNI», según se expresa en la moción. Aún así, y a pesar de que desde Alcaldía se han mantenido numerosos contacto con la Delegación del Gobierno de España, «contactos de los que han sido informados los grupos de la oposición, estando a las puertas del otoño, no tenemos noticias sobre la fecha de apertura, alegando la Delegación de Gobierno que la imposibilidad de dar una fecha se basa en las dificultades que están teniendo para dotarla de personal». Mientras tanto, la moción indica que «la oficina no sólo va a ofrecer un servicio a los eibarreses, también a los ciudadanos de las localidades de alrededor. Por ello, hay cientos de posibles usuarios pendientes de la apertura y es responsabilidad de las instituciones públicas ofrecer una respuesta».