Eibar da abrazos de 180 grados Unzaga. Einer Rodríguez ante su visión panorámica de la plaza principal de Eibar. / FÉLIX MORQUECHO Einer Rodríguez Ponce presenta una exposición fotográfica centrada en la ciudad FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Jueves, 22 marzo 2018, 00:32

La sala de exposiciones del Centro social Untzaga acoge una exposición que tiene a Eibar como protagonista. El fotógrafo Einer Rodríguez Ponce sigue fiel a su estilo y presenta una muestra formada sobre todo por panorámicas, composiciones de varias tomas que hacen que la mayoría de las obras cubran un ángulo de visión de 180 grados. «Es importante también el punto de vista que permita una sensación de que la fotografía te abraza. Con eso quiero transmitir que identifico a Eibar como una ciudad que arropa a todo el mundo» explica el fotógrafo.

La exposición está abierta hasta este domingo día 25 en horario de 19.15 a 21.15 horas en días laborables y de 12.00 a 14.00 el sábado y el domingo. Es la cuarta vez que el autor peruano afincado en Eibar expone en el Centro social Untzaga, y la relación forjada anteriormente hizo que la propuesta llegase esta vez desde los responsables del hogar.

La temática quedó clara desde un inicio, ya que la exposición está compuesta por 16 fotos que muestran distintos puntos de Eibar. Sólo 3 de ellas no son panorámicas, ya que todas las demás están formadas por composiciones de distintas tomas que permiten ángulos imposibles de cubrir con la vista. «Está habiendo una buena acogida y muchas visitas. En muchos casos se sorprenden, y la respuesta es muy positiva» señala.

Sin embargo, lograr este tipo de fotografías no es tarea sencilla. Las propias obras que se desarrollan en la vía pública son un inconveniente a la hora de plasmar determinados lugares. Lo mismo ocurre con la climatología o las pancartas que se despliegan en las calles. «Además, me gusta hacer fotos en las que se vean las calles vacías, que es algo que también llama la atención. Eso me obliga a hacer las fotos a determinadas horas, la mayoría de noche». Darse vueltas por Eibar cargado con cámara y trípode no parece especialmente complicado, pero llegar a puntos como San Salvador en plena nevada y de noche no es lo mismo. «Empezó a patinar el coche y... casi me mato» recuerda.

La mayor parte de las fotografías son muy recientes. Sin embargo también hay alguna que va cumpliendo años. El detalle que presentan las fotografías permite revisarlas de punta a punta, y son muchos los que advierten el paso del tiempo. «Hay una toma desde lo alto de la torre de Unzaga en la que la gente se da cuenta de que la plaza de toros ha cambiado. Me gusta, porque los cambios hacen que la foto vaya ganando valor con los años» señala.

Provocar una sensación

Einer Rodríguez desarrolló sus estudios de arquitectura antes de recalar en Eibar. Eso ha hecho que su fotografía se oriente hacia los entornos urbanos, aunque también ha desarrollado un intenso trabajo de paisaje natural. «Creo que los conocimientos de arquitectura son importantes en mi caso, a la hora de componer las imágenes y provocar una sensación al espectador». Esa intención de arropar a quien observa sus fotos hace que supere el ángulo de visión humana, llegando en una de las fotos hasta los 220 grados. El resultado gusta, de tal forma que buena parte de las fotos expuestas ya han encontrado comprador.