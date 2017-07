EAJ-PNV propone flexibilizar los requisitos para obtener licencias de vado A.E. EIBAR. Jueves, 13 julio 2017, 00:21

EAJ-PNV ha propuesto flexibilizar los requisitos para obtener licencia de vado para aparcamientos, al objeto de habilitar garajes actualmente en desuso, por la cual se rebaja el requisito de espacio para cinco vehículos estableciendo un nuevo mínimo en dos vehículos. A día de hoy los garajes de menos de 125 metros cuadrados no pueden obtener vado, y en muchas ocasiones no son aptos para acoger actividades económicas. Por ello, EAJ-PNV pide «modificar» la normativa municipal «por condenarles a ser utilizados únicamente como locales de ocio juveniles. Creemos que con la falta de aparcamiento que hay en Eibar, es un despropósito que haya garajes que no se puedan utilizar», expone el portavoz jeltzale, Josu Mendicute, que añade que «hay gente en Eibar que tiene garaje y no lo puede utilizar porque sólo sirve para 2, 3 o 4 vehículos; no podemos pedir a los eibarreses que guarden su coche en el garaje cuando en realidad les estamos poniendo trabas para ello», asevera.

La ordenanza municipal reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías públicas de carácter urbano estipula en el artículo 38º los requisitos que debe cumplir un local para obtener licencia de vado, requiriendo que el mismo pueda acoger un mínimo de cinco vehículos en 125 m2 o, en su caso, tres camiones y 120 m2. De esta manera, dicho partido ha registrado una propuesta de modificación de ordenanza, de manera que los garajes de más de 30 m2 que den cabida a dos vehículos sean susceptibles de uso. Es decir, a día de hoy se exigen 25 m2 por coche y un mínimo de 5 coches, o 40 m2 por camión y un mínimo de tres camiones. «Con nuestra propuesta, bastaría con que el local fuera apto para acoger dos vehículos, computando 15 m2 para cada uno de ellos».

Así, los nacionalistas han propuesto, asimismo, que los locales dedicados a actividades económicas que requieran el acceso de vehículos puedan también hacerlo con medidas más flexibles que las actuales. Así, han propuesto reducir un 25% el metraje mínimo, de cara a mejorar la competitividad del tejido económico local. «Eibar necesita grandes apuestas para la reactivación económica y la generación de más y mejor empleo», según el PNV que quiere « paliar la grave falta de aparcamiento que padece la ciudad, al tiempo que se podrá dar un uso a numerosos garajes actualmente en desuso».