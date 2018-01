El documental sobre el grupo de música Cancer Moon se proyecta hoy en el Coliseo Eibarrés. Anitua, con el micro, en un fotograma del documental. F.M. EIBAR. Jueves, 25 enero 2018, 00:19

El auditorio principal del Teatro Coliseo acoge hoy a las 20.30 horas la presentación del documental 'Atrapados por la serpiente', un trabajo en torno al grupo musical Cancer Moon. Esta formación se gestó en Bilbao y se mantuvo activa entre 1988 y 1995, con Jon Zamarripa y el eibarrés Josetxo Anitua como miembros permanentes del grupo.

El documental tiene una duración cercana a una hora y fue premiado en el reciente festival Dock of the bay. A la cita acudirán también los directores de este trabajo, Álvaro Fierro e Ibon Ibarlucea. Después de un trabajo anterior sobre el rock de las últimas décadas del siglo pasado en Bizkaia, se decidieron a iniciar un trabajo sobre un grupo que no fue del todo entendido en su momento. El eibarrés Josetxo Anitua era la voz de una formación que cantaba en inglés, con unas letras que no encajaban con facilidad en el público del cambio de los años 80 a los 90. Eibar, como ciudad en la que se crió Anitua, tiene su espacio dentro de este documental que lleva como título el nombre del primer álbum de la banda. 'Atrapados por la serpiente'. La proyección es abierta al público y el precio de las entradas es de 5 euros.