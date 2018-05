El Somos se despide con una derrota y el Haritza sigue firme hacia el ascenso El Haritza Eibar sigue dando pasos sólidos en su aspiración por subir a Liga Vasca, lo viene demostrando en todo el play off. / MORQUECHO DV EIBAR. Martes, 8 mayo 2018, 00:12

El Somos Eibar puso fin a la temporada perdiendo en casa por 23-26 frente al Barakaldo. Cierto es que ninguno de los dos equipos se jugaba nada y el equipo eibarrés se marchó en el marcador. Daba la sensación que esa podía ser la tónica del encuentro, pero los fabriles, sin descomponerse, supieron aguantar el tirón y llegar al descanso con empate en el marcador. En la segunda parte, más de lo mismo, con otro arreón de los de casa, con Azkonizaga y Garetxana convirtiendo pero las imprecisiones y los fallos lastraron a los locales y, a falta de dos minutos, el Barakaldo se puso por delante y ya no dejó pasar la oportunidad. Terminada la competición llega el momento de hacer balance de la temporada y empezar a preparar la siguiente. Por su parte, el filial Haritza Eibar, que lucha por ascender a Liga Vasca, no se dejó sorprender en sus aspiraciones de ascenso, a pesar de una primera parte imprecisa, mantuvo la calma y arrolló en la segunda al Egia por 27-18, que no vino a Eibar a pasar la tarde. Destacar la muy buena actuación del portero Txirbel y la faceta goleadora de Gorka Landa, aunque, sin duda, una vez más, la clave del partido estuvo en el muy buen trabajo defensivo del equipo. La desgraciada lesión de nuevo en la rodilla de Aitor Cruz, empañó una tarde redonda para el Haritza.

Equipos de la cantera

Derrota del Tekniker juvenil en Usúrbil 37-19. Victoria del Tekniker cadete frente a Hernani por 33-28 y derrota del Komat en Errenteria por 30-26. Los dos equipos cadetes femeninos vencieron en sus desplazamientos, el Avia a Zumaia por 15-21 y el B en Tolosa por 9-19. En infantiles masculinos el Arregi ganó en Oñati 27-43 y el Hierros Servando 23-20 frente a Bidasoa. Victoria del Urkotronik femenino en Donostia frente al Saieko 13-14 y derrota del Ametsa en Zumarraga por 13-11. Derrota del alevín masculino Tío Palancas en Zumaia por 17-6.

Fiesta del balonmano

Este fin de semana se celebra la fiesta del balonmano con actividades y una txosna en la plaza de Unzaga desde el viernes hasta el domingo.