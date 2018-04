Denuncian la aparición de grietas en Barrena 21- 23 Agrietamientos y desnives en los bloques de Barrena 21-23. El PP pide que se tomen las medidas necesarias para ofrecer a los vecinos y viandantes la seguridad de tránsito A.E. EIBAR. Sábado, 14 abril 2018, 00:16

El portavoz del PP en Eibar, Javier Núñez, ha solicitado «la mejora de la zona trasera de los bloques de Barrena 21-23» ante la aparición de unas grietas y desniveles que se pueden ver en esa zona. «Su estado me preocupa notablemente, y por ello he presentado una queja en el Ayuntamiento, con el fin de que se tomen las medidas que considere necesarias para garantizar a los vecinos de los bloques, así como a los viandantes, la seguridad suficiente respectoa ellas».

En esta dirección Nuñez expresa que «esa zona, que se sustenta en la ladera del río, presenta en el suelo unas grietas que se extienden en un buen tramo, así como unos desniveles que parecen unos hundimientos del suelo, y dada su proximidad al río nos gustaría tener y ofrecer a los vecinos y viandantes las garantías de que esas grietas y desniveles no suponen ningún peligro para nadie».

Por este motivo, Núñez espera que «el gobierno municipal tome nota de esta preocupación que desde el PP mostramos y a la mayor brevedad posible analice las citadas grietas y desniveles e informe a los vecinos de si las mismas suponen algún riesgo para ellos así como para los viandantes que por ella transitan. Espero que este análisis no se demore en el tiempo y que del mismo se informe a los vecinos de Barrena 21-23, porque no siendo un 'experto' al verlas me han parecido muy preocupantes».

Mayor limpieza

Por otro lado, el secretario de la agrupación de Ciudadanos San Sebastián, Aitor Bilbao, ha presentado en el Ayuntamiento de Eibar una moción en la que pide «una solución definitiva a los problemas de suciedad de las calles de Eibar». Bilbao ha manifestado que «desde Ciudadanos exigimos a la Mancomunidad de Debabarrena una solución definitiva al insostenible estado de suciedad de las calles de Eibar, tras las reiteradas quejas de los vecinos por la incorrecta actuación de esta entidad supracomarcal», ha insistido Bilbao, que manifiesta que «se constata la escasez de medios materiales y humanos destinados a este fin en Eibar».

Desde Ciudadanos piden que «se amplíe el número de operarios de limpieza así como el material para desempeñar su función». Desde la formación liberal añaden que«los vecinos tienen que ver resultados en la mejora de su casco urbano, es por lo que urgimos a los portavoces de los grupos municipales a admitir está moción y a dar solución a las quejas vecinales».

A la entrega de la moción también han acudido varios afiliados eibarreses así como el coordinador de la agrupación de San Sebastián, José Manuel Gil.

El Ayuntamiento se ha pedido a la Mancomunidad que emita un informe con el importe que tendría que hacer frente el Ayuntamiento para reforzar la limpieza urbana de la ciudad. Esta decisión se adoptó en el Pleno.