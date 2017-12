«Decimos lo bueno y lo malo de los destinos; soy vasca y muy sincera» Miryam Tejada se encuentra de visita en Eibar. / FÉLIX MORQUECHO La eibarresa Miryam Tejada promueve el blog de viajes 'A donde quiera que vaya', acaparando cada año nuevos premios ALBETO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 28 diciembre 2017, 00:40

La eibarresa Miryam Tejada, promotora del blog de viajes 'A donde quiera que vaya', no para de acaparar premios y menciones. Tejada cuenta en su blog con 14.303 visitas al mes, de los que 8.987 son visitantes únicos y las páginas que se han podido ver suponen 56.165. Todo ello ha llevado a que su presencia en la redes sociales sea más que importante; con 4.214 seguidores, en Twitter; 1.729 en Facebook, 1.357 en Instagram, junto a más de 500 contactos, en Linkedin.

Tejada vive y trabaja en Barcelona, en el departamento de comunicación de Escapadarural.com, y también es presidente de Barcelona Travel Bloggers, con más de 100 socios. Eso sí, como periodista, comunicadora y blogger, tiene sus ojos puestos en su blog, que comenzó su andadura en 2014, y que desde entonces ha dado a conocer historias personales que ha podido percibir en los muchos viajes realizados. Ofrece impresiones, descripciones, consejos y un conocimiento de los países muy diferente al que nos puede ofrecer una revista especializada o una guía tradicional.

«Contamos historias de los lugares a los que viajamos, las anécdotas que nos suceden y aportamos consejos útiles para las próximas aventureras», señala Miryam que siempre se mete en las entrañas de los sitios y es capaz de escribir de París, de Rumanía, o de los pueblos de Salamanca, o hacer una descripción del Monasterio de Piedra desde otra perspectiva, mucho más personal y no exenta de crítica. «No tengo ningún miedo a dar mi opinión sincera de lo que he conocido», señala la eibarresa.

«Hablo en femenino en mi blog, para aportar mi grano de arena por la igualdad de género»

En todos los textos no falta el toque de humor. «Lo hago sin trampa ni cartón. No escribimos sobre destinos en los que ni quisiera hacemos escala de una hora en avión. Y eso que por creatividad y fantasía no será», expresa la bloggera.

La independencia también es un aspecto digno a reseñar. «Decimos lo bueno y lo malo, porque soy vasca y muy sincera, pero principalmente porque de todo se aprende».

Su audiencia es en un 84% de lengua española, 69% desde España, con un perfil de visitantes entre 25 y 34 años, de las que 63% son mujeres. «Para ello hablo en femenino, una vez que he visto que nadie lo hace. Es nuestro pequeño granito de arena porque mediante la escritura queremos conseguir la igualdad de género».

Desde los 3 años, Tejada siempre ha estado en todas las salsas. Ha hecho teatro, danza, pintura, ha tocado la acordeón, «aunque nunca se me dieron bien las mates», siendo su principal actividad la de periodista-bloguera.

Y su objetivo es seguir en ello, acumulando experiencias y viajes, «aunque es difícil vivir de esto. Tengo muchos seguidores que me animan a seguir, y considero que mi plataforma tiene una cabida porque se aporta información sincera, imparcial, y con una visión muy diferente».

Por eso, uno de sus anhelos es que se profesionalice el mundo del blogger. «Nos tomamos en serio nuestro trabajo, somos constantes y luchamos para que se nos valore. Es imprescindible profesionalizar el trabajo de los blogueros, youtubers, instagrames, un sector muy creativo, en el que están empleados muchas personas, y que hacen un papel importante en la sociedad, además de generar riqueza por otras vías de los negocios».

Su trabajo consiste en divulgar en redes sociales el destino o evento al que asiste, y después trasladar al blog la experiencia vivida de forma personal y afín «para que la lectora se sienta identificada». Su máxima es redactar contenido original en el blog, utilizar la información precisa antes, durante y después de la colaboración, a tiempo que considera básico encontrar un feedback al finalizar la actividad a la que acude, de cara a recibir también otras opiniones o impresiones de los viajes que hayan podido realizar sus lectores. «Todas las opiniones son válidas. En Twitter recibo muchas que enriquecen el trabajo final».

Ha recibido invitaciones para hablar, en su blog, de destinos como Gijón, Jaén, Bucarest ,Sitges, Túnez... «pero cada vez los acepto menos porque suponen estar mediatizado por el organizador. Me gusta ir más a mi aire y ofrecer mi visión personal».

Ese ojo imparcial y su trayectoria en estos años le han llevado a ser finalista del VIII Premio Internacional Relatos de Viajeras, y finalista Premio #BlogueroGold 2016, seleccionada por American Express.