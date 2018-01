«La crítica les entendió, pero fue un grupo underground puro y duro» Josetxo Anitua y Jon Zamarripa, componentes del grupo Cancer Moon. Álvaro Fierro Co-director de 'Atrapados por la serpiente' Cancer Moon, el grupo del eibarrés Josetxo Anitua, centra un documental que llega al Coliseo el día 25 FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 20 enero 2018, 00:21

Posiblemente ni el Bilbao ni el Eibar del paso de la década de los 80 a los 90 estaban preparados para recibir a un grupo de música como Cancer Moon. No vivieron el reconocimiento del gran público, pero algo quedó para que décadas después Álvaro Fierro e Ibon Ibarlucea decidiesen hacer un documental sobre el grupo al que ponía voz y carisma el eibarrés Josetxo Anitua. 'Atrapados por la serpiente' es el título del primer disco de Cancer Moon y también el del documental, un trabajo premiado en el reciente festival Dock of the Bay. Se podrá ver el próximo jueves en la pantalla del Teatro Coliseo.