El contenedor gris llega en febrero a toda la comarca Sábado, 30 diciembre 2017, 00:33

La Mancomunidad trata de recabar datos de las repercusiones que está originando la implantación del contenedor gris en los municipios de Debabarrena. La buena experiencia cosechada en Deba y Mutriku ha llevado a implantar la experiencia en el resto de municipios. Se ha comenzado en Eibar y Elgoibar, junto con una campaña con la que se trata de incidir en que «en este momento se cuenta con todas las instalaciones disponibles para reciclar la basura, una vez que el contenedor gris no sustituye al verde, sino que en el primero se debe depositar solo aquello que no se recicla, es decir, aquello que no va a los contenedores de vidrio, envases, papel y basura orgánica».

Lo cierto es que se ha comprobado que algunos vecinos ni siquiera habían recogido el kit del recipiente para la basura orgánica -tarjeta, bolsas- porque sus residuos se dejaban fuera del gris al no contar con el dispositivo de apertura que se consigue cuando se recoge aquel kit. Por ello, la campaña se ha centrado, especialmente, sobre este colectivo para que se conciencie de la necesidad de reciclar los diferentes materiales. Igualmente, se trata de mostrar que «el gris no sustituye al verde. Ahora el reciclaje total es posible», decía Benítez.