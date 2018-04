La Comisión de Pensionistas pide que se clarifiquen las medidas del Gobierno del PP A.E. EIBAR. Jueves, 12 abril 2018, 00:27

La Comisión de Pensionistas y Jubilados de Eibar solicita una «mayor clarificación» en las medidas que adoptará el Gobierno del PP para las pensiones «una vez que no se dice el porcentaje de bajada del IRPF para las pensiones de entre 14.000 y 18.000 euros». Únicamente estaban exentas las pensiones inferiores a 12.000 euros anuales y a partir de ahora hasta las de 14.000.

En cuanto a las pensiones de viudedad, la comisión afirma que «nos dicen que subirán del 52 % a 54 % sobre la pensión que se cobraba anteriormente, pero tiene muchas pegas, una vez que si es viuda menor de 65 años no le afecta esta medida, además que sólo beneficia a unas 728.000 viudas, cuando son más de dos millones, en total 2.365.468. A ello se le une que no pueden cobrar otra pensión, no tener otros ingresos por otros trabajos, carecer de rendimiento de capital de actividades económicas, ni ganancias de patrimonio, con lo que deja un margen muy grande para excluir a miles de viudas», señalaron desde la comisión

En cuanto a la subida del 1,5% para las pensiones hasta los 700 euros, la comisión de Eibar pide clarificar «a qué tramos subirá el 3 %, nos tememos que sólo afecte a las no contributivas y a alguna contributiva, que deben de ser muy pocas». La insuficiencia de las medidas y el que no se trata de una subida generalizada de estas prestaciones plantea más dudas a la comisión de pensionistas «por que para rematar, estas promesas no se consolidan, puesto que el año que viene pueden volver a proponer subidas del 0,25%».