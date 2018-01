«En la comida tenemos que volver a los orígenes tirando más de cazuela» Zaloa Otadui apuesta por la alimentación saludable. / FÉLIX MORQUECHO La farmacéutica Zaloa Otadui, especialista en nutrición, ofrece pautas para seguir una alimentación sana ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 13 enero 2018, 01:23

La mayoría de las personas nos hemos preguntado alguna vez cuál es la alimentación más saludable, un término cada día más de moda. Y, curiosamente, una farmaceútica eibarresa que se ha dedicado mucho tiempo a la impartición de cursos de cocina, Zaloa Otadui, ha abierto, Farmacook Nutrizio Eskola', en Ego-gain, una especie de laboratorio-escuela con un espacio para preparar muchos aspectos de lo que ya venía haciéndolo, con éxito, en Portalea, en el objetivo de cuidar la salud.

-¿Qué hace una farmacéutica ofreciendo cursos de cocina de alimentación saludable ?

-Soy farmaceútica y dispongo de una master de nutrición. Ocurre que llevo 17 años trabajando la medicina natural. A lo largo de este tiempo y cuando me lo han pedido he ofrecido consejos sobre cómo bajar el colesterol, la tensión, o sobre temas de nutrición. Pero en estos temas, al final, es importante saber qué comemos. Y, lo más básico es comer sano. Después de mis consejos vinieron las solicitudes para poner en marcha una serie de cursos relacionados con la alimentación saludable. De esta manera, nos juntamos en Portalea mucha gente a la que agradezco especialmente su magnífica respuesta, y de ahí ha surgido la iniciativa de montar Farmacook, en el que voy a poder juntar mi pasión por la cocina con mi profesión.

-¿Nos hemos olvidado de la salud?

-Yo creo que sí, pero lo peor es que hemos puesto la salud en manos de los demás. Nos pasa muchos veces que nos duele un costado y nos fiamos en que el médico nos ha dicho que no tengo nada y me olvido, sin más. Pero tenemos que hacer una reflexión que nos duele el costado es una buena ocasión de medir la alimentación. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de curación increíble, y tenemos que comer alimentos que nos nutran y no alimentos comestibles que fabrica la industria que sólo son aptos para el consumo, pero que no nos nutren. Tenemos que tener en la despensa verdura de temporada, alubias, garbanzos, calabaza, mijo....

-La alimentación saludable está cobrando una relevancia inusitada

-La comida de siempre era muy saludable. Sin embargo, aprecio que hemos dado la espalda a las recetas y a las comidas que preparaban nuestras abuelas hace 70 años. Me suelen decir que lo que hago es comida 'rara'. Nada de eso. Si mi abuela viese mis clases diría que esos preparados los hacían ellas en su tiempo. Tenemos que volver a los orígenes tirando más de cazuela y comiendo más vegetal.

-¿Cuáles son las bases fundamentales de su trabajo?

-Parto desde cinco claves de acción, a los que queremos dar especial preponderacia: vegetal, integral, local, ecológico y de temporada. No podemos quedarnos sólo con la lechuga. La gente entiende que sólo hay que comer lechuga, pero también hablamos de legumbres. Tenemos que comer más vegetal.

-Ofrece mucha importancia a lo vegetal.

-No quiero que se entienda esto como que yo recomiendo, a todo el mundo, ser vegetariano. Todos los aspectos son importantes. El apoyo a los alimentos locales repercute positivamente en nuestra economía y en el empleo. No tiene sentido comer piña en invierno cuando no tenemos piña aquí. Este tipo de alimentos te alteran mucho por su composición química.

-¿Al final, se nota en una mejora en la salud?

-La gente que ha seguido nuestras pautas, por supuesto, nos dice que su salud se ha visto fortalecida y mejorada notablemente, pero nada es bueno para todo el mundo y no creo en las dietas. Podrán funcionar para un apuro. Lo importante es buscar una alimentación sana que te haga feliz. Todo se nota mucho en la salud emocional. Nos hemos acostumbrado a vivir cansados.

-¿Cómo se estructuran los cursos?

-Son cursos de nutrición, en los que miramos por la salud. Tienen una parte teórica, y otra de práctica. No ofrezco cursos de cocina al uso. Se trata de monográficos en los que enseñamos a preparar cenas vegetales, recetas sin gluten, hamburguesas vegetales, desayunos energéticos y nutritivos recetas depurativas para después de Navidad...