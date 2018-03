El Coliseo se convierte hoy en un club de soul con Shirley Davis Banda. Shirley Davis & The Silverbacks presentan una propuesta de soul clásico. La cantante australiana actúa a las 20.30 con el respaldo de su banda The Silverbacks presentando su segundo disco 'Wishes and wants' FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 24 marzo 2018, 10:34

El frío de la calle no tendrá nada que ver hoy con la temperatura musical que se desplegará desde el escenario del Teatro Coliseo, con el concierto que ofrecerán Shirley Davis & The Silverbacks. «Soul sin adulterar y un toque de afrobeat» es la receta escrita para una actuación que cierra el primer trimestre del año para el ciclo Portalea musika kluba. Pero no se confundan, el concierto se celebra en el Teatro Coliseo, hoy a las 20.30 horas (entradas a 10 euros, 7 euros con tarjeta Coliseoaren laguna).

La vocalista que empuñará el micrófono hoy en Eibar ha ofrecido su voz en escenarios de todo el mundo. De ascendencia jamaicana, nacida en Londres y afincada en Australia, fue en el país oceánico donde fue descubierta de forma casual por los responsables de los estudios Tucxone Records. Así descubrieron a una artista con una larga lista de colaboraciones y actuaciones, desde Marva Withney o Wilson Picket hasta Sharon Jones.

Su descubrimiento le llevó a viajar a Europa para grabar con Tucxone el disco 'Black rose'. Este trabajo lanzado en 2016 fue su contacto con la banda madrileña The Silverbacks. «Estoy muy contenta de estar aquí en Europa y poder contribuir a que esta música abandone de una vez por todas el plano underground y vuelva a ocupar el puesto que se merece como música popular» declara Shirley Davis.

Segundo álbum

La colaboración de la vocalista australiana con el sexteto madrileño se convirtió en una relación bien avenida, ya que tras el primer disco del año 2016 continuó el vínculo, y muestra de ello es la grabación de un segundo álbum titulado 'Wishes and wants', un trabajo que está previsto que vea luz el mes próximo. Algunos de estos temas se podrán escuchar en directo hoy en el Coliseo. Precisamente este año Shirley Davis cumple dos décadas sobre los escenarios y lo celebra con una intensa actividad que le llevará por toda Europa.

El público donostiarra tuvo ocasión de disfrutar anteayer de su voz y del sonido de The Silverbacks, un respaldo capaz de llevar la música soul al punto que merece.