Una cita de rock con mayúsculas Músico. Personalidad propia, rumbo a Eibar. / DAVID GODICHAUD El concierto de Elliott Murphy llenará el Teatro Coliseo este viernes «Hemos perseguido este concierto porque tenemos ganas de tenerlo aquí y que nos deleite con su música», dice Josean Paredes FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Miércoles, 10 enero 2018, 00:53

Los amantes del rock con sabor americano tienen una cita este viernes en el Teatro Coliseo de Eibar. Elliott Murphy no es nuevo en Euskadi porque cada vez que empieza un nuevo año se deja ver por los escenarios vascos, pero Eibar es una plaza a la que hasta ahora no había llegado. El polifacético músico marcará una nueva muesca en su guitarra con un concierto que los organizadores no duda en considerar «un lujo». Más de la mitad del aforo ya está reservado pero aún queda más de un centenar de entradas en taquilla. Avisados quedan.

Nacido en Nueva York y afincado en París, Elliott Murphy llega mañana a la sala Bikini de Barcelona y de allí partirá hacia Eibar antes de completar su agenda semanal en Pamplona y Bilbao. «Sabemos que cada mes de enero hace una gira en la que siempre toca en Euskadi. Por eso hemos perseguido este concierto porque tenemos ganas de tenerlo aquí y que nos deleite con su música», explica Josean Paredes desde la promotora local Jai Productions.

Concierto Elliott Murphy. Cuándo Viernes día 12 a las 22.00 horas. Dónde Teatro Coliseo. Entradas 20 euros (14 euros con tarjeta Coliseoaren laguna), a la venta en sistemas Kutxabank o en taquilla el viernes de 17.30 a 19.30, y desde una hora antes del concierto.

«Es un concierto para amantes del rock, pero además llega en su estado más puro. Es espectacular», señalan recordando una actuación anterior. El concierto de este viernes se celebrará en el formato de dúo que el artista viene ofreciendo en sus actuaciones. Habrá dos guitarras sobre el escenario, la del propio Elliot Murphy y la de su colaborador habitual Olivier Durand.

Juntos desgranarán algunos de los temas más destacados de su carrera, nada menos que una treintena de discos desde que en el año 1973 lanzase su álbum debut 'Aquashow'. Aquel primer disco fue tan especial que cuatro décadas después Elliot Murphy grabó los mismos diez temas originales en una revisión titulada 'Aquashow Deconstructed', lo que supone su último trabajo de estudio.

Elliott Murphy ofrecerá en el Teatro Coliseo la experiencia que le confieren más de 40 años de trayectoria. El músico nació en el año 1949 en Nueva York y a los doce comenzó a tocar la guitarra. Con su primer grupo ganó la 'batalla de bandas del estado de Nueva York' cuando apenas tenía 17 años, y poco después emprendió su primer viaje a Europa donde tocó en las calles de ciudades como Amsterdam, París o Roma. De vuelta a Estados Unidos publicó su primer disco. En el segundo contó con la producción de Paul Rothschild, productor de The Doors, y en sus siguientes trabajos incluyó también a músicos de la talla de Billy Joel, Phil Collins y Mick Taylor. También es conocida su relación con Bruce Springsteen con quien compartió micrófono en la canción 'Everything I Do' del disco 'Selling the gold'. 'The Boss' ha invitado a Elliott Murphy en más de una ocasión a acompañarle sobre el escenario en sus giras europeas.

Además de su carrera musical, Elliott Murphy se ha dedicado también a las letras. Es autor de media docena de libros, pero además combina la ficción con artículos para medios especializados. Ese carácter le ha hecho destacar como letrista a lo largo de una carrera prolífica. Sus últimos temas se recogieron en el disco 'Prodigal son', un trabajo que tendrá protagonismo en el concierto que ofrecerá en Eibar.