La Casa Galicia contrata a nuevos grupos para sus exitosas verbenas Las fiestas de las Letras Gallegas se ponen en marcha hoy. / FÉLIX MORQUECHO Comienzan esta tarde las fiestas de las XXXV Letras Galegas con la apertura del bar para venta de pulpo y ribeiro ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 4 mayo 2018, 00:41

Pese al frío con el que se ha iniciado el mes de mayo, las fiestas del Día de las Letras Gallegas -y en Santa Cruz y Amaña- tratarán de calentar el ambiente el fin de semana, con un programa amplio de actos.

De hecho, las barracas colocadas en Urkizu dan cuenta de la llegada de estas fiestas. Y a partir de hoy, el aroma del pulpo a feira y el sonido de las gaitas dejarán claro que las fiestas por el Día de las Letras Gallegas son motivo de atracción y disfrute. Los eibarreses oriundos de aquella región y el conjunto de la ciudadanía aprovecharán la ocasión para disfrutar de los ingredientes de esta fiesta que tiene su centro en el parque de Urkizu. Gastronomía, música, deporte y folclore se unen para una de las citas clave del calendario festivo de este mes de mayo.

La apertura del bar de la comisión de fiestas esta tarde dará auténtico sabor gallego a la fiesta. Las primeras raciones de pulpo llegado desde Galicia comenzarán a servirse como suculenta merienda.

Cerca de 3.500 kilos se traen todos los años esperando su consumo los 'pulpeiros', así como 30 cajas de ribeiro y 15 de albariño. Junto a ello, la Casa Galicia invita a degustar el lacón y la empanada que permite acompañar la degustación del producto haciendo fama al lema 'Galicia calidade'.

María Victoria Moreno

El programa organizado por la Casa de Galicia As Burgas presenta los elementos tradicionales de los últimos años. En esta edición está dedicado a una escritora no gallega, pese a transmitir esta cultura, María Victoria Moreno. «Nos ha ido bien en los últimos años la confección del programa y no queremos cambiarlo. Mantenemos la misma línea de actos, en donde mezclamos actos tradicionales gallegos con otros vascos», señaló el presidente de la Casa Galicia, Juan José Flores.

Actuaciones nocturnas

El bar de la comisión abre un año más a las 19.00 horas, momento en que también comenzará la animación infantil con payasos a cargo de Aeiou Animaciones.

Por la noche, a las 22.00 horas, llegará la verbena con la orquesta Breixa Band, «una nueva agrupación que es la novedad del programa. Este año hemos cambiado los grupos de las verbenas porque estaban viniendo muchos años seguidos, pero los nuevos que llegan estamos seguros de que lo van a hacer muy bien. Muchos eibarreses aprecian la calidad de las verbenas que organizamos y participan con mucha alegría en las noches festivas», señalaba Flores.

Los actos de mañana sábado arrancarán a las 11.30 horas, con una tirada infantil de chaves para niños y niñas de 8 a 12 años. Al mediodía, a las 12.00 horas se celebrará un campeonato de deporte rural. Una hora después dará comienzo un campeonato de rana. Al mediodía, de 13.00 a 14.00 horas se celebrará un lunch en la Casa Cultural de Galicia. Por la tarde, tendrá lugar la tirada de chaves para adultos, a partir de las 16.00 horas.

El folklore gallego ambientará la tarde desde las 18.30 horas con la exhibición de baile y música que realizará el grupo local Os Galaicos y el Grupo de Sevillanas Aire Andaluz. Por la noche, la orquesta Compostela ocupará el escenario en Urkizu, y de 20.30 a 21.30 horas ofrecerán una primera sesión de baile, que retomarán desde las 23.00 horas, con la gran verbena hasta la madrugada.

El domingo se vivirá una jornada de hermandad, con distintas muestras de folclore. A las 11.45, habrá un pasacalles que partirá de Unzaga con el grupo eibarrés Os Galaicos, acompañado de trikitilaris de Eibar, hasta finalizar en el parque de Urkizu. Ya en este punto, a partir de las 12.30 horas, habrá otro recibimiento del grupo de danzas eibarrés Kezka y a continuación demostración de baile y música regional.

Posteriormente, a las 14.00 horas, se celebra la tradicional ofrenda floral al monumento a Castelao, mientras que por la tarde tendrá lugar una comida de hermandad, con asistencia de los miembros de las casas regionales vascas y centros gallegos. Seguirá por la tarde la última verbena, con la Orquesta Stereo y a las 22.00 horas quedará clausurado el bar de la Comisión de fiestas.