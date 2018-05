La cantera del Eibar Rugby, en el VI Torneo de La Concha El Avia Eibar fue a la playa donostiarra con los equipos sub-10, sub-12 y sub-14. / EIBAR RUGBY DV EIBAR. Viernes, 1 junio 2018, 00:14

Como colofón a una gran temporada 2017-18, los más jóvenes del Eibar Rugby Taldea se dieron cita en el VI Torneo de La Concha de Donostia. Este evento, organizado por la Asociación de Jugadores de Rugby Veteranos de Euskadi, goza de un gran prestigio y arraigo. En un marco incomparable como es la bahía donostiarra más de 500 jugadores de 16 equipos se dieron cita para jugar: Arrasate, Atlético San Sebastián, Beltzak RT, Bera Bera, Eibar, Ejea, Gaztedi, Hernani, Industriales Las Rozas, Iruña, La Rioja, Mutriku, Ordizia, Saint Martín de Seygnaux, Txingudi y Zarautz. El Avia estuvo representado por los tres equipos de su escuela, así como por tres miembros del club que ejercieron como árbitros, casos de Elena Mora, Ander Sánchez y Achraf Chajrane.

Los más jóvenes del club, los sub-10, acudieron a la capital donostiarra para hacer placajes y ensayos en la playa de La Concha. Dieciséis jugadores dispuestos a dar batalla. Esta vez se unieron al grupo tres nuevas incorporaciones, casos de Unai Zabala, Ioritz y Alazne. Jugaron cinco partidos contra los siguientes equipos: ASS/Hernani, Gaztedi (Gasteiz), Ejea (Zaragoza), Arrasate, Txingudi (Irun) y Eibar. Los sub-12 fueron con once jugadores, disputaron un total de seis partidos con los equipos de Iruña, Arrasate y Mutriku, cada encuentro de ocho minutos. Aunque el inicio no fue bueno, poco a poco mejoraron en su juego. La experiencia de jugar en la playa fue una novedad. Los sub-14 fueron con dieciséis jugadores, entre ellos tres nuevos debutantes, Unax, Aritz y Urko. Los tres se aplicaron con ganas consiguiendo su protagonismo. Aunque el terreno de juego era de arena y de unas dimensiones más pequeñas de lo habitual, los jugadores eibarreses movieron el balón con rapidez y jugaron al ataque. En total fueron seis partidos, contra los equipos de Iruña, Ejea (Zaragoza) y Arrasate. En el primer encuentro no entraron con facilidad en el partido, pero en los demás el conjunto eibarrés demostró un buen juego. El Avia Eibar cedió algunos jugadores al resto de las plantillas y éstos también jugaron a todo gas con la camiseta del otro equipo.