The Buttshakers pondrá hoy en danza el Coliseo Buttshakers. El grupo francés con su vocalista americana al frente. F.M. EIBAR. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:19

La temporada musical empieza cargada de ritmo con el concierto que ofrecerá hoy a las 20.30 horas el grupo The Buttshakers. Respondiendo a su nombre llegan con un cóctel musical que hará 'mover el culo' a quienes se acerquen al Teatro Coliseo. La taquilla abre una hora antes y las entradas están a la venta a 10 euros.

The Buttshakers llega en formato de sexteto con sección de metal doble. Se trata de un grupo formado hace una década en Lyon, pero la banda francesa cuenta con una incursión afroamericana en la persona de su vocalista. Ciara Thompson es una cantante nacida en Estados Unidos, capaz de cambiar de registro desde los temas más funkies hasta las canciones más tranquilas. The Buttshakers ponen sobre el escenario un soul crudo, que acompañan de rythm & blues y funk pero manteniendo siempre la referencia al rock. Desde el sello Hotsak señalan que este grupo se sitúa «a medias estética y sónicamente entre los barceloneses The Excitements y los californianos The BellRays. Los Buttshakers alternan soul retro (James Brown, Stax) con descargas dinámicas casi roquistas». La banda que despliega su música esta tarde-noche en el Coliseo lanzó su tercer disco titulado 'Night Shift'. Este concierto tendrá lugar en el Teatro Coliseo pero supone el avance de un ciclo que contará con otras tres bandas en Portalea en los próximos tres meses, grupos de calidad contrastada en el terreno del soul, rythm & blues y rock.