The Buttshakers abre un ciclo de conciertos desde el Coliseo a Portalea The Buttshakers. La voz de Ciara Thompson sonará este sábado en el Coliseo. La banda francesa llega este sábado al auditorio eibarrés con un combinado de soul, rythm & blues y funk sin dejar de lado el rock FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Martes, 19 septiembre 2017, 00:07

El salón de actos de Portalea acogió el pasado mes de abril un concierto con Jimmy Barnatán & The Cocooners, una actuación que además pretendía ser una prueba para la sala. El objetivo era aprovechar un espacio con un aforo de unas 90 localidades para ofrecer conciertos de formato más reducido que el Coliseo. El resultado fue positivo y a partir del mes próximo habrá un nuevo programa en el que ya hay previstas tres actuaciones. Sin embargo, este ciclo de música de culto tendrá un avance, y no será precisamente en ese escenario. The Buttshakers actúa este sábado a las 20.30 horas en el Teatro Coliseo, y las entradas ya están a la venta (10 euros, 7 euros con la tarjeta Coliseoaren Laguna).

El ciclo comienza con su excepción y lo hace con una banda que llega de Francia con un soul crudo, que acompañan de rythm & blues y funk «pero con el murmullo del rock bastante presente y el incesante 'groove' en el código genético de su sonido» apuntan desde la discográfica Gaztelupeko Hotsak de Soraluze. Este sello colabora con el Ayuntamiento de Eibar en la programación de este ciclo acercando «grupos de culto, rock, gente que está girando por Europa y que es capaz de alternar distintos escenarios».

22 de octubre The Godfathers. 19 de noviembre Sugar Daddy and The Cereal Killers. 15 de diciembre Julián Maeso Band.

Desde la discográfica señalan Portalea como una sala cercana que ofrece al público una sesión 'delicatessen', algo íntimo que agradecen muchos aficionados a la música y también muchos grupos. Contar con esa sala permitirá escuchar a grupos que no tocarían en el Coliseo por no ser rentable acudir a un auditorio con ese aforo en una ciudad del tamaño de Eibar. «Por nuestra experiencia, en este tipo de conciertos los grupos tocan muy a gusto, pero hace falta crear un boca a boca para que la gente conozca estos conciertos» señalan desde Hotsak. El Ayuntamiento se planteó aprovechar los equipamientos con los que cuenta Portalea. «Es algo a lo que nos comprometimos en esta legislatura» recuerda el concejal de Cultura Patxi Lejardi. «La sonoridad de la sala es buena y hay que hacer ver a los jóvenes y a todos los aficionados a la música que en Portalea tienen una oportunidad».

Variedad instrumental

No deja de ser curioso que el ciclo de conciertos de Portalea arranque este sábado en el Coliseo. Los protagonistas son un grupo que bebe de la música negra americana de las décadas de los 50 a los 70. Ritmos que llaman al baile se alternan con temas más relajados en la voz de la norteamericana Ciara Thompson. La vocalista de The Buttshakers es capaz de cambiar de registro con una banda que presume de una variedad instrumental a la altura del estilo que desarrollan. Sus influencias van de Sly and the Family Stone, Charles Bradley, Sharon Jones, Etta James o Marvin Gaye a la Motown.

Tras el concierto de este sábado el ciclo continuará con tres citas más en los tres meses siguientes. Los primeros en llegar a Portalea serán los veteranos The Godfathers, una banda de la escena alternativa inglesa que ofrece una descarga de rock con influencias del rythm & blues y el punk. Al mes siguiente llegará desde Italia Sugar Daddy ank The Cereal Killers, un grupo de rythm & blues de la vieja escuela. Y para diciembre queda la banda de Julián Maeso que completará un regreso al rock de siempre.