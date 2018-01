EH Bildu votará en contra del presupuesto «por no atender las necesidades de la ciudad» Gorka Errasti, Igone Lamarain y Josu Cristobal. / FÉLIX MORQUECHO A.E. EIBAR. Jueves, 1 febrero 2018, 00:26

EH Bildu ofreció ayer una rueda deprensa para confirmar oficialmente que sus ediles votarán «en contra» del presupuesto municipal «por no atender las necesidades de la ciudad», a la vez que han calificado al grupo del PSE-EE como «presuntos socialistas» y han criticado que «se incrementen los fondos dirigidos a seguir blanqueando su imagen», en referencia al apartado destinado a «representación, protocolo y propaganda, y ni siquiera realizarán ninguna minoración a la ingente partida de sueldos, dietas y liberaciones». Los ediles de la coalición abertzale, Igone Lamarain, Gorka Errasti y Josu Cristobal, dieron cuenta de su posicionamiento al apreciar que «no hay propuestas ilusionantes ni valientes, una vez que PSE y PNV han acordado varias pequeñas obras y actuaciones relacionadas con el empleo que debería estar atendiendo el Gobierno Vasco, sin ningún miramiento hacia las verdaderas necesidades de la ciudadanía». Igualmente añadieron que «teniendo en cuenta la dimensión del presupuesto municipal y la capacidad de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento, se ha perdido otra oportunidad para adecuar partidas y poder invertir un mayor presupuesto a proyectos sociales».

En la rueda de prensa expresaron que «sabemos desde ahora que el dinero que se ha recibido desde la Diputación de Gipuzkoa para el desarrollo del déficit de plazas existentes en el Mapa de Servicios Sociales no se ha invertido en su totalidad», al tiempo que exigieron un mayor compromiso con la Participación Ciudadana «porque no entendemos ni compartimos que los 800.000 euros destinados a los presupuestos participativos por barrios se hayan incluido en el presupuesto del departamento de Obras. Deja muy claro en que se basan las políticas del PSE y PNV: cemento y más cemento. Necesitamos barrios con vida porque no han propuesto ningún proyecto tendente a su revitalización».

Además, han asegurado que el departamento de Desarrollo Económico «no existe», criticando que «más allá de su representante político, se trata de un departamento sin profesionales técnicos». Abogan desde este grupo político por un Plan de Reindustrialización urgente de Eibar y Debabarrena, al considerar «la industria supone riqueza y la ri queza, bienestar».

Por otro lado criticaron el numeroso grupo de subcontrataciones municipales. «Son muchos más los servicios de este tipo que se podrían realizar desde el ámbito público, asegurando así una mejor calidad del empleo, de las condiciones laborales y del propio servicio. Tampoco han querido entrar a ello los supuestos socialistas», expusieron los ediles de EH Bildu.