EH Bildu solicita un Plan de Reindustrialización de la comarca de Debabarrena Quieren hacer partícipes de la situación a todas las instituciones competentes para hacer frente al alto desempleo A.E. EIBAR. Viernes, 19 enero 2018, 00:22

EH Bildu solicita un Plan de Reindustrialización comarcal, consciente que «las políticas de empleo no pueden recaer solamente a nivel local y que tienen que ir mucho más allá del Ayuntamiento». No obstante, el grupo abertzale aprecia que «la industria en nuestra comarca y sobre todo, en Eibar, se encuentra en la cuerda floja, más tras la amenaza de cierre de la emblemática Alfa. Pese a ello, el PSE cambió su apuesta al sector servicios, con lo que es sabido que los puestos de trabajo industriales son de mucha mayor calidad y que aportan al incremento de la riqueza local». Por ello, en las enmiendas al presupuesto municipal de este año, este grupo solicita al Ayuntamiento, en colaboración con la agencia de desarrollo comarcal de Debegesa, «una voz de socorro al Gobierno Vasco con el Plan de Reindustrialización de Debabarrena y Eibar, de carácter urgente, pero el PSE es muy habilidoso consiguiendo fondos desde el Gobierno Vasco para distintas obras e infraestructuras... pero creemos que es hora de anteponer a las personas. Si el Gobierno Vasco no tiene en cuenta la frágil situación por la que atraviesan Eibar y Debabarrena, tendrán que ser tanto el Ayuntamiento como Debegesa quienes le abran los ojos». En este sentido, exigen «dar la vuelta a esta situación, pero con todas las Administraciones implicadas trabajando conjuntamente y en equipo».

Escuela Taller y Ekocenter

Igualmenbte, dentro de las enmiendas presentadas por EH-Bildu se han realizado dos propuestas al presupuesto 2018 con el fin de poner en marcha la Escuela Taller y que se abra el EkoCenter en un taller industrial en desuso. En el primer caso, relacionado, con la Escuela Taller, plantean dos propuestas de estudios formativos, una la especialidad de rehabilitación de edificios, y por otro lado la especialidad de cuidados sociosanitarios. «Además, los estudiantes de la Escuela Taller tendrían un contrato de trabajo desde el primer día. Nuestro planteamiento, por tanto, supondría la formación laboral de 30 estudiantes con contrato laboral.»

Desde pasadas legislaturas, EH Bildu solicita la creación de un EkoCenter. «Ya hemos realizado los planes de viabilidad necesarios, conocemos su posible ubicación y el coste que supondría... pero el PSE no está convencido y sigue en sus trece. Su apertura además de suponer una segunda vida para un sinfín de artículos y productos y el fomento de una economía circular, facilitaría la creación de 11 puestos de trabajo de inserción social. El PNV siempre menosprecia esta propuesta, totalmente entendible una vez que todas aquellas propuestas sociales se encuentran a años luz de sus políticas». Finalmente, califican de «grave» la situación del desempleo en Eibar, situado en un 14,05%, con 1.790 personas, «un dato muy preocupante, y más si tenemos en cuenta que mientras la tasa de desempleo del resto de localidades de la comarca se ha ido reduciendo, las de Soraluze y Eibar se mantienen estables, con lo que se tienen que poner en marcha políticas de empleo adecuadas», finaliza EH Bildu.