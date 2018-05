EH Bildu pide «una reflexión» sobre la programación festiva de San Juan Plantea una consulta a los vecinos para que eleven propuestas o sugerencias, «tal como se ha realizado en Elgoibar» A.E EIBAR. Martes, 8 mayo 2018, 00:11

EH Bildu solicita la puesta en marcha de una mesa de cultura, para lo que quiere hacer también una reflexión sobre la programación de las fiestas de San Juan, aunque también expresa que «lamentablemente, parece que el PSE tampoco ve nuestra propuesta con buenos ojos». Para EH Bildu, «el PSE teme a los procesos participativos y sobre todo, las conclusiones que puedan extraerse de los resultados de dichos procesos, una vez que tras 30 años gestionando la ciudad como han querido, la realización de ejercicios participativos con la ciudadanía hace tambalear su anticuado estilo de gestión municipal». En este sentido, EH Bildu mantiene que «aunque el PSE tomó en cuenta nuestra propuesta de reflexión festiva todavía no ha realizado ningún movimiento al respecto ni mostrado el más mínimo interés». Así, sugieren una iniciativa que se ha realizado en la vecina Elgoibar sobre una consulta abierta, por lo que ellos lo proponen igualmente en Eibar, con el fin que «sea la ciudadanía la que muestre su opinión sobre las fiestas locales, para recoger propuestas, acciones de mejora, sugerencias, críticas... En definitiva, proponemos realizar una reflexión participativa codo con codo». Para el grupo abertzale, «la queja principal de todos los años de la ciudadanía es que la programación es una simple copia de la del año pasado, que no hay innovaciones en ella... sin embargo, no quieren realizar esfuerzos para cambiarlo». EH Bildu incide en que «facilitar que se pueda dar un debate, abrir cauces de participación para la recogida de opinión y que se dé un diálogo con la ciudadanía es un ejercicio totalmente sano. Independientemente de los resultados que se obtengan. El PSE se queja también de que en varias actividades culturales programadas apenas participa la ciudadanía. EH Bildu lo tiene claro. Si las fiestas locales ofreciesen una programación diversa realizada con la ayuda e implicación ciudadana, la participación en las actividades festivas aumentaría considerablemente».

Según EH Bildu, «siempre priorizaremos las fiestas euskaldunas, populares, igualitarias y participativas, fiestas realizadas por el pueblo y para el pueblo».

«Txosnagune digno»

Al mismo tiempo recuerda quela plataforma Jaixak Herrixak Herrixandako «lleva muchos años animando y enriqueciendo las fiestas locales. Durante los últimos años, son muchas las actividades que llevan programadas, todas ellas creadas con trabajo voluntario en equipo. Además, la respuesta ciudadana es cada vez mayor. Pero el equipo de Gobierno del PSE todavía no tiene suficientemente en cuenta el trabajo de estos agentes culturales y siempre pone alguna traba para la ejecución de sus actividades. Nos viene el Gazte Eguna de Sanjuanes a la cabeza. Jaixak reune a 600 jóvenes alrededor de una mesa en Unzaga. 600. El número no crece debido a que carecen de mayores recursos ni espacio físico para poder crecer más. ¿Cuantas entidades eibarresas son capaces de semejante movilización?».

Finalmente, EH Bildu basa que «los problemas siempre comienzan con la necesidad de tener un Txosnagune digno. Simplemente porque el PSE todavía tiene muchos prejuicios respecto a las txosnas. Hace tiempo que Jaixak lleva creando una programación de actividades atractiva para todas las edades y el Txosnagune ha sufrido una gran evolución durante los últimos años».