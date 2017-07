EH Bildu denuncia «la falta de participación ciudadana» en el Plan de Deporte A.E. eibar. Martes, 4 julio 2017, 00:36

EH Bildu ha denunciado «la falta de una participación ciudadana adecuada» en la redacción del Plan Estratégico del Deporte, cuyo mandato se extenderá durante 10 años, hasta el 2027. El documento recoge el deporte en su sentido más amplio, y no se limita a las personas abonadas al Patronato de Deportes, sino a la ciudadanía en general. Además, se trata de un plan estratégico, por lo que desde EH Bildu entienden que el documento «necesita de un proceso de participación ciudadana abierto e integral». Así, recuerdan que cuando los responsables de la redacción del Plan nos explicaron los pormenores del proceso en la Junta de Portavoces, «se comentó que se realizaría una sesión de contraste con agentes deportivos del municipio». Por ello, EH Bildu demandó la realización de un proceso participativo abierto y general para toda la ciudadanía. «Los responsables afirmaron que también se realizaría ese proceso. Pero queda en evidencia que PSE y EH Bildu no entendemos lo mismo por proceso participativo. La única posibilidad que se ha ofrecido a la ciudadanía para poder realizar sus aportaciones es la habilitación de un email donde aportar sus ideas sobre el documento, si por lo menos son capaces de encontrar el borrador en la red». Para EH Bildu «esto no es nada serio. Un Plan que servirá de guía para la próxima década necesita una participación ciudadana mucho más profunda y abierta a toda la ciudadanía. Todo lo anterior nos hace creer que el email habilitado es un simple lavado de cara para cubrir el expediente». Finalmente EH Bildu afirma que «durante el Pleno de junio le preguntamos al alcalde cuantas aportaciones ciudadanas se habían realizado al borrador del documento. Seguimos a la espera de la respuesta, con lo que tenemos serias dudas con la validez del documento».