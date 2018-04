El Barakaldo asume que la visita del CD.Vitoria va a resultarle complicada El Vitoria tendrá que emplearse a fondo para sacar un buen resultado en Lasesarre ante un Barakaldo fuerte en su casa. / MORQUECHO J.A.REMENTERIA EIBAR. Domingo, 8 abril 2018, 00:37

El CD.Vitoria juega hoy a las 17.00 horas en Lasesarre ante el Barakaldo, uno de los equipos llamados a luchar por el play off de ascenso que, en este momento, lo tiene bastante complicado. El cuadro alavés viaja con la confianza de hacerlo bien ante un rival que en su casa es intratable, donde no ha perdido ningún partido. El equipo vizcaíno viene de una dolorosa derrota en Lezama donde no pudo desmantelar el entramado rojiblanco y en el que le faltó dar con la tecla para remontar las adversidades. El Barakaldo espera demostrar que lo sucedido en Lezama es agua pasada y que afronta el envite cargado de moral y con garantías los seis últimos partidos de la liga regular. El filial del Eibar viaja con la necesidad de puntuar en esa lucha que tiene por evitar el puesto de promoción por la permanencia, disputa que mantienen con el Izarra, equipo con el que está empatado a puntos.

Con respecto al partido ante el Vitoria, el técnico fabril Aitor Larrazabal se muestra cauto y señala que «va a ser un partido complicado puesto que el Vitoria se está jugando la vida para intentar mantener la categoría, es un filial, pero un filial que compite bastante bien, de hecho muchos de sus partidos los ha perdido por la mínima. Esta cambiando el sistema de juego respecto a la primera vuelta, están jugando con tres centrales y dos carrileros para también tener un poco más de poder ofensivo pero a su vez ese nivel defensivo que les ha otorgado cierta solidez no perderlo». El técnico del Barakaldo insiste que «tiene jugadores de calidad como Koldo Obieta, Azkue y jóvenes que emergen con minutos como Alain Ribeiro y Julen López que seguramente veremos en un futuro en categorías superiores».

Por ultimo reseña que «vamos a intentar seguir siendo fuertes en nuestra casa con el apoyo de nuestro público, al que vamos a llamar una vez más para que acuda a ayudarnos en la medida de lo posible. Espero que pueda ser un buen partido y los puntos se queden en Lasesarre».