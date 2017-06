El Ayuntamiento trata de elevar el número de usuarios del Udalbus Se buscan fórmulas para aumentar el número de usuarios del transporte Udalbus. / FÉLIX MORQUECHO Este servicio tiene un coste de 500 euros al día para las arcas municipalesSe plantea introducir modificaciones en el transporte público con objeto de mejorar también el tráfico interior ALBERTO ECHALUCE eibar. Jueves, 29 junio 2017, 00:16

El Ayuntamiento va a iniciar una reflexión sobre el servicio del Udalbus, dado su carácter deficitario por su condición social al mantener un número de usuarios limitado.

En este momento cuenta el transporte urbano local con 50.000 usuarios, pero la venta de billetes sólo supone un 10 % de los ingresos. El restante 90 por ciento es aportado por las arcas municipales. Así y todo, su coste total asciende a 180.000 euros, es decir cerca de 500 euros al día, un volumen elevado que obliga a tomar medidas. Así, en base a una moción presentada por EAJ-PNV en el Pleno municipal, se acuerda que «en base a criterios de eficiencia e interés general», se trámite un estudio sobre el servicio público del Udalbus, analizando la oferta actual y las necesidades de transporte de las personas que viven en los barrios.

Igualmente, en el acuerdo alcanzado, a partir de dicho análisis o estudio se quieren acordar las medidas necesarias a adoptar (mejoras de horario; cambio de líneas...) con el objeto de que el servicio del Udalbus sea una verdadera alternativa al uso del vehículo particular. Según indicó el portavoz de EAJ-PNV, Josu Mendicute, «en base a un pronunciamiento de la Policía Municipal se indicó que en base a un estudio no existía mucha demanda por este servicio, pero nosotros pensamos que más servicios hacen que más gente se decante por este tipo de transporte, tal como ocurriría con los buses al aeropuerto. También se producen quejas sobre paradas, cambios en los servicios, como los de Arrate, con servicios los sábados a las 2.00 y 3.00 de la tarde, cuando en las fiestas de San Juan se suprime el servicio, sin comunicación. Los cambios deben de informarse a la población. Ocurre muchas veces que un autobús no aparece pese a estar programado su uso». Asimismo, el edil eibartarra insistía en la necesidad de mejorar el tráfico en la ciudad. «La reflexión sobre la OTA no se aborda, hay una propuesta sobre la mesa del alcalde desde hace más de 4 meses de la que no tenemos respuesta alguna, las caravanas se han convertido en una generalidad y no se aborda un análisis serio sobre todo ello», concluía.

El alcalde, Miguel de los Toyos, mostró sus excusas por no abordar este tema «aunque han existido modificaciones puntuales, pero estoy de acuerdo de hacer un estudio en el que entre todo: el tranvía, el transporte interurbano... Vamos a ver si somos capaces de dar respuesta a las necesidades asumiendo el 90 por ciento del servicio. Ahora bien, si adaptamos las líneas puede ocurrir que el coste sea superior, aunque consigamos más usuarios. Tenemos que valorar cómo vamos a hacer el proceso de reflexión », decía De los Toyos.

Compromiso de Euskotren

El portavoz jeltzale,Mendicute, anunció asimismo la disposición de Euskotren (empresa concesionaria del servicio de Udalbus) a participar en el proceso de reflexión sobre la mejora del servicio, tras conversaciones mantenidas con el presidente de la entidad, Antonio Aiz. «Tenemos interés mutuo en impulsar el transporte ferroviario y que el Udalbus sea un servicio eficaz y eficiente que funcione de forma coordinada y complementaria al tranvía».

Por su parte, María Jesús Agirre apuntó que «Eibar no es ciudad para bicis, una vez que existen dobles filas de vehículos, pero tenemos que evitar el uso de vehículos, dadas las retenciones y la polución, pero apoyo establecer medidas en el transporte público».

Desde EH Bildu se incidió en que «estamos en sintonía con la moción que solicita una revisión del servicio Udalbus municipal, para su posible mejora en cuanto a horarios, frecuencias o número de paradas». Finalmente, EH Bildu recogía quejas de vecinos de Sautxi sobre esta carencia del servicio. No obstante, no compartieron que se tenga que realizar vía moción, «una vez que tenemos 18 comisiones oficiales en vigor dentro del Ayuntamiento para poder trabajar el tema sin que tenga que tratarse en el Pleno».