El Ayuntamiento estudiará acciones contra la presencia de heces caninas A.E. EIBAR. Martes, 1 mayo 2018, 00:31

El Ayuntamiento de Eibar estudiará emprender acciones contra la presencia de heces caninas en las calles, una idea que el Partido Popular había dado a conocer en forma de moción, con el fin de evitar el abandono de excrementos caninos en las aceras y parques de la localidad armera.

El debate de la moción fue «rechazado» para su discusión en el pleno de mañana, según se argumenta en la denegación «al tratarse de una cuestión que hace referencia a solicitudes anteriores y que ya se están trabajando», tal y como afirma Javier Núñez. No obstante, desde el PP su portavoz indica que «evidentemente ese trabajo no está dando sus resultados». Núñez, quien señala que «no deja de sorprendernos que siendo los socialistas los abanderados de la transparencia y la participación en Eibar, estén negando el debate de las propuestas que hacemos desde el PP, porque no es la primera ni creemos que sea la última vez que rechacen nuestras propuestas. Estamos convencidos que al alcalde De los Toyos y a su gobierno no les gusta que destapen su ineficacia y su falta de gestión. Por eso se niegan a debatir los asuntos en el Pleno».

De este modo, las propuestas del PP trataban de elevar la multa por esta infracción dentro de la normativa municipal. Y, además de esto, tener como referencia en la planificación urbanística mayor número de espacios de esparcimiento para los perros y sus dueños, mayor control de los agentes y una campaña publicitaria para concienciar a toda la ciudadanía de la obligación de recoger los excrementos de todas las mascotas.