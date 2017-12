El Avia Eibar, con la vuelta de Mauro Amor, visita a un exigente Uribealdea El Avia afronta en Plentzia ante el Uribealdea un partido complicado ante un equipo que lucha por salir de la zona baja. / MORQUECHO «Es un partido trampa, duro, ante un equipo que viene subiendo en las últimas jornadas», señala Gastón Ibarburu DV EIBAR. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:22

El Avia Eibar sénior masculino juega esta tarde a las 16.00 horas en Ardanzas (Plentzia) ante el Uribealde, un equipo que de la zona baja de la tabla, pero que tiene su grado de dificultad porque en su casa suele ser muy luchador. En las filas armeras destaca la incorporación del centro Mauro Amor, es la novedad en las filas armeras. Los entrenados por Gastón Ibarburu llevan una buena trayectoria y esperan mantenerla.

La pasada jornada no pudo jugar el cuadro armero ante el Bera Bera en Unbe al suspenderse el partido por culpa de la nieve que cubría todo el campo de armero que lo hacía impracticable. A priori la plaza de Plentzia parece superable e incluso induce a pensar que puede ser una oportunidad para sumar una victoria, pero el técnico armero Gastón Ibarburu no tiene todas consigo, no se fía y destaca que «los vizcaínos se encuentran en la zona baja de la tabla pero vienen subiendo en las últimas jornadas. Un mal comienzo de la Liga hace que, un equipo que en las últimas campañas ha encontrado en las primeras posiciones, esté este curso luchando por salir de la zona baja. Calificaría el choque como 'partido trampa', ya que, aunque en posiciones de ambos hace pensar que podamos llevarnos el triunfo, no es así porque el Uribealde es un equipo complicado, no será, para nada, un partido fácil», afirma el técnico del Avia Gastón Ibarburu. El Uribealdea es un clásico de la categoría, muy duro, la delantera armera deberá emplearse al cien por cien.

El Avia se presentará, si no hay contratiempo de última hora, con todo el equipo completo. La pasada semana descansó el cuadro armero al no haber partido por suspensión. Resaltar la vuelta de Mauro Amor, jugador que desempeña como centro, viene a reforzar la línea de tres cuartos. Mauro no ha podido jugar hasta ahora por estudios, pero la pasada temporada jugó en la segunda vuelta, «su presencia aporta más fuerza, con esta incorporación esperamos consolidarnos en el juego y, si lo logramos, seguro que continuaremos sumando buenos resultados», apunta el técnico uruguayo del Avia Eibar.