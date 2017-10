El Avia tuvo que claudicar ante la superioridad del líder Zarautz Los jugadores del Avia Eibar nada pudieron hacer ante el mejor juego desplegado por los líderes zarauztarras. / MORQUECHO Los eibarreses cayeron 3-17 ante los zarauztarras, que cuentan con una plantilla potente que no da opciones al rival J.A. REMENTERIA EIBAR. Viernes, 6 octubre 2017, 00:21

El sénior masculino Avia Eibar tenía un buen reto en Unbe ante el líder Zarautz al que no pudo derrotar, acabó perdiendo 3-17. Los locales sabían que se enfrentaban a un gran rival y salieron concentrados desde el primer minuto, conscientes de que cualquier fallo podría costarles un ensayo en contra. Férreas defensas por parte de ambos equipos hizo que el avanzar dentro de las líneas de veintidós fuera un trabaja muy costoso, reflejo de esto fue el 3-0 que mostraba el marcador al descanso. Los eibarreses tuvieron algunas oportunidades de ensayar, sobre todo en la primera parte, pero en las fases finales no fueron capaces de llevar el oval hasta la zona de ensayo.

La dinámica de la segunda parte fue muy parecida, mientras la melé del Zarautz se fortalecía a cada minuto que pasaba, la del Avia se fue mostrando débil. Y así llegaron los dos ensayos, de dos melés a cinco metros de la línea de marca del equipo local, que los visitantes empujaron hasta dentro, además en la segunda contaban con un jugador menos, ya que uno de los pilieres cumplía los diez minutos de expulsión, tras ser amonestado con una tarjeta amarilla. Este fue el quince del Avia: Agustín, Ander, Gorka, Gregorio, Kepa, Julen, Pablo, Mikel, Francisco, Gaizka, Borja, Pablo, Ion Ander, Jokin yAugusto. También jugaron Endika, Aritz, Doudou e Igor.

Sénior B

El Avia B sénior masculino se enfrentaba en su primer partido de la Liga Vasca de Segunda División al Urgozo Zornotza en un partido en el que a los eibarreses les tocaba ir a Amorebieta. Partido que, a pesar de ser la primera vez que juegan contra este equipo, desde el principio tuvieron complicaciones para conservar el balón, pero aprovechando los fallos del contrario consiguieron recuperar la posesión y seguir hacia adelante. Los vizcaínos fueron por delante en el marcador durante todo el partido, pero gracias a varias jugadas de recuperación y posesión, el Eibar consiguió ponerse a tan solo un punto por debajo y tras las transformaciones de los últimos minutos lograron darle la vuelta al marcador para llevarse el encuentro con un resultado de 13-14. En este partido jugaron los siguientes jugadores: Unai Cabanzón, Mikel Korta, Lazkano, Peri, Iker Iriondo, Alex, Urtzi, Alberto, Gaizka Okaña, Markel Larruskain, Igor Sendino, Iñaki Arrizabalaga, Txibi, Kiru y Arribi.

Cantera

El equipo sub-18 del Avia jugó en Unbe su primer partido ante el complicado Hernani. Los eibarreses no fueron capaces de imponer su juego y en cambio los hernaniarras sabían muy bien qué tenían que hacer. Aún así, los armeros mejoraron su juego y estuvieron serios en defensa, lo que hizo que el Hernani no fuera tan superior. El sub-16 jugó también su primer partido de liga en Unbe contra Hernani-Atlético San Sebastián. Los armeros tuvieron problemas para reunir jugadores y jugaron con dos menos. Nada más empezar, el equipo visitante demostró su superioridad, aunque los eibarreses no se rindieron y lucharon con muchas ganas. Y el sub-14 del Avia Eibar jugó cuatro partidos en los que además de aprender mucho. El Eibar Rugby como club sigue realizando un gran esfuerzo para potenciar este deporte.