El PNV aprecia «muchos problemas de seguridad los fines de semana» El PNV pide que «no se oculten» los incidentes que se repiten los fines de semana. / FÉLIX MORQUECHO Solicita que la Comisión de Tráfico se transforme en una Comisión de Seguridad, para abordar esta problemáticaSe muestra favorable a que la Policía Municipal vaya armada «por el riesgo que asume» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 10 noviembre 2017, 16:14

EAJ-PNV aprecia la existencia de «problemas de seguridad en la ciudad», según apuntó el portavoz de este grupo, Josu Mendicute, que considera que «tal vez la Policía Municipal debiera ir armada para evitar los riesgos que está asumiendo». Asimismo, los jeltzales proponen transformar la Comisión de Tráfico en una Comisión de Seguridad

El grupo municipal Eibarko EAJ-PNV ha mostrado su hartazgo por «el ocultamiento continuado» de los problemas de seguridad de las calles eibarresas en la vida nocturna. «No tenemos documentación, ni información gubernamental alguna sobre las actuaciones que la Policía Municipal hace de día y de noche, y cada vez son más las personas y agentes sociales que nos trasladan su preocupación por los incidentes de fin de semana».

El portavoz de la formación jeltzale censura que «llevamos todo lo que va de mandato reclamando que haya un foro donde se informe de todas las cuestiones relacionadas con la seguridad, no sólo la seguridad vial, sino la seguridad ciudadana relacionada con los hurtos, los navajazos, las peleas y todo tipo de agresiones que ocurren en Eibar y que se tratan de ocultar». Según el concejal nacionalista, «los problemas no existen o desaparecen por el hecho de darlos a conocer o esconderlos, los problemas existen y nuestra obligación es dar una respuesta a los mismos», por lo que invitó en el Pleno a transformar la Comisión de Tráfico en una Comisión de Seguridad. «Creemos que es hora de que se pongan los datos encima de la mesa y podamos tomar las medidas necesarias. Por el riesgo que están asumiendo, tal vez los policías municipales deberían tener la opción de portar arma», advierte Mendicute.

Leyes antitabaco

El edil considera que en el Ayuntamiento se debería hablar también de otra serie de cuestiones, como el incumplimiento por parte de algunos bares de la ciudad de de horarios y leyes como la antitabaco. «Tenemos un Ayuntamiento que no está velando por el cumplimiento de sus propias ordenanzas. Se redactan ordenanzas de terrazas, se establecen horarios a los bares, y luego hay algunos que cumplen y otros no, sin que nadie sepa por qué el Ayuntamiento hace la vista gorda ante algunos de los casos y no ante otros. Las normas tienen que cumplir con el principio de igualdad, y son las mismas para todos», exige Mendicute, que considera que «deben aclararse las atribuciones de la Policía Municipal. Es un cuerpo policial, no una empresa de multar la OTA», sentencia.

Portar armas

Por su parte, el alcalde, Miguel de los Toyos, mantiene una posición diferente y no se muestra favorable a que la Guardia Urbana porte armas. «No son necesarias para las funciones que realizan sus agentes -sobre todo en localidades pequeñas- y añade que cuentan, además, con el apoyo de la Ertzaintza para solventar situaciones delicadas». En la opinión del alcalde, conocedor de la obligación judicial de realizar un informe justificativo de las causas por las que el Ayuntamiento no estaba de acuerdo en que la Policía local lleve armas, apuntaba que «nosotros consideramos que tenemos motivos suficientes para que con las actuales herramientas estén capacitados para las tareas encomendadas, aún siendo una polícía de carácter integral». Para ello, De los Toyos estaba dispuesto a mostrar datos de criminalidad existente en la ciudad y no son nada alarmantes para una población de 27.000 habitantes». Igualmente, De los Toyos subraya que «el trabajo del conjunto de las policías se puede coordinar y complementarse para que unas sigan llevando armas y otras no».

Sin embargo, Mendicute ha exigido «medidas políticas» para dar a la Policía Municipal «la relevancia que le corresponde y las personas que forman el cuerpo policial sientan el apoyo del Ayuntamiento». Para ello, propone que «la Comisión de Tráfico deje de ser un cachondeo, porque ni siquiera está reflexionando sobre las propuestas que hemos hecho, como es la flexibilización de la obtención de vados o la revisión de la OTA. Es hora de hablar de cuestiones importantes», finalizan desde el PNV.