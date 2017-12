Ángel de la Torre expone retratos y paisajes urbanos en el Centro Untzaga Autor. De la Torre ante uno de sus retratos. / MORQUECHO F.M. EIBAR. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:14

El Centro social Untzaga acoge hasta este domingo una exposición de pintura a cargo de Ángel de la Torre (Eibar, 1952). La mayor parte de los cuadros los ha acabado este año y son muchas las referencias a Eibar y a eibarreses que se pueden ver en las paredes de la sala de exposiciones de la planta baja. La muestra abre de 19.15 a 21.15 en días laborables y de 10.00 a 12.00 los sábados, domingos y festivos.

La práctica de la pintura ha cambiado de forma radical para De la Torre en los últimos meses. «Me jubilé y ahora le puedo dedicar dos o tres horas al día. He pasado de pintar un cuadro al año a hacerlo a diario. Estaba deseando» reconoce. Esa constancia hace que su mano se haya ido soltando y en el último año ha notado un progreso importante en su pintura. El taller de carpintería de Soraluze que fue lugar de trabajo durante años acoge ahora los lienzos y caballetes.

Sobre los temas a tratar, Ángel de la Torre no tiene reparos a la hora de afrontar lo que tiene alrededor, tanto en retratos como en paisajes. Así, pinta a familiares y amigos, e incluso al alcalde, «aunque no me convencía la foto de la que parte el retrato» apunta. Sin embargo, la respuesta a sus figuras humanas ha sido positiva. «Ha habido quien me ha dicho que los retratos tienen algo. Yo busco que tengan profundidad» señala.

La exposición presenta también paisajes urbanos muy reconocibles por el público local. Zonas como la vista del centro de Eibar desde Txaltxa Zelai, Jardines de Argatxa, Matsaria o la fuente de Ibarrecruz aparecen en la exposición junto a paisajes de otras localidades, cercanas como Soraluze o más lejanas como Illana.

Hace cinco años que Ángel de la Torre expuso su pintura en la sala Topaleku y ahora lo hace en el Centro Untzaga. «Al jubilarme mi hice socio y me gustó la sala. Por eso decidí exponer aquí y estoy contento con la respuesta». Ya ha recibido un encargo y afronta con ganas los últimos días de exposición.