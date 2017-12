Amaiur Mayo recibe la llamada de la selección española para ir a Escocia Amaiur Mayo es una de las referencias del equipo sénior Avia Eibar y su concurso está siendo destacado para los técnicos. / MORQUECHO «Es una pedazo de jugadora, tiene oportunidad para crecer», afirma Cristina Guntín, preparadora del Avia EibarIrá concentrada del 19 al 22 de enero para jugar un amistoso en Glasgow ante el combinado escocés J.A.R. EIBAR. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:35

La jugadora del Avia Eibar Rugby Amaiur Mayo ha recibido la llamada de la selección de España XV para jugar un partido amistoso el próximo día 21 de enero en Glasgow ante el combinado de Escocia. Amaiur estará concentrada desde el 19 hasta el 22 con la formación estatal. Una gran noticia para el rugby eibarrés, ya que es la primera vez en su historia que una jugadora armera se incorpora a la selección española, nunca había ocurrido hasta la fecha, lo que viene a demostrar el nivel que está alcanzando el rugby femenino en Eibar.

No es la primera vez que Amaiur es llamada por una selección, ha defendido a Euskadi y Gipuzkoa en varias ocasiones. El trabajo y el esfuerzo que viene realizando esta joven jugadora se ha visto recompensado con esta convocatoria a la que acuden las jugadoras más destacadas.

La entrenadora del Avia Eibar, Cristina Guntín, que se muestra muy ilusionada y satisfecha, afirma rotundamente que «Amaiur es una pedazo de jugadora. Es difícil que convoquen a alguien de un club pequeño, pero su concurso en lo que va de temporada no ha pasado desapercibido. Tiene una oportunidad para crecer, los técnicos están hablando bien de ella, para mí tiene un futuro interesante».

Guntín también fue internacional y sabe lo que dice. Esta preparadora gallega es una de las claves del crecimiento que está teniendo el rugby femenino dentro del club armero, es clave en el proceso formativo con una labor entregada.

Recientemente en una entrevista en estas mismas páginas de DV, Amaiur Mayo confesaba estar ilusionada con su trayectoria, «cuando comencé a jugar no imaginaba que iba a llegar tan lejos». En ese momento se refería a las convocatorias de la selección de Euskadi, a la vez que destacaba que una de sus características «es ser muy competitiva, es lo que me ayuda a seguir. No descarto llegar a ser entrenadora de equipos en categorías superiores».

Mayo está dando importantes pasos y hoy por hoy es una de las referencias del equipo y de las féminas que practican este deporte en la ciudad armera.

El sénior Avia Eibar femenino empezará en breve a entrenar tras el descanso navideño. En la última jornada, para cerrar el año ganó al Bera Bera. Las entrenadas por Cristina Guntín luchan por estar en los puestos más altos de la clasificación.