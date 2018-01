Amaiur Mayo, en un momento dulce de su carrera deportiva Amaiur Mayo, que lleva jugando a rugby desde los 16 años, vive un momento dulce. / MORQUECHO El martes se incorpora a la concentración de la selección española en Madrid para acudir a la gira de Escocia J.A.R. EIBAR. Domingo, 14 enero 2018, 00:53

La jugadora sénior del Avia Eibar Rugby Amaiur Mayo estará desde el próximo viernes día 19 hasta el 22 de gira con la selección de España por Escocia. El martes se desplaza a Madrid para unirse al resto de las internacionales para mantener la concentración previa. Amaiur es la primera jugadora de rugby eibarresa que ha sido llamada por la selección estatal. Su superación, su potencial y sus ganas de mejorar han sido claves en la progresión que ha tenido especialmente en las dos últimas temporadas. También ha sido llamada por Gipuzkoa y Euskadi. Su nombre está en la lista de algunos equipos femeninos de calado.

«Para mí ha sido una maravilla, no me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa que aún no me lo creo, pienso que es un premio al esfuerzo que he realizado a lo largo de estos años, empecé a los 16 años y desde entonces estoy luchando», con estas palabras responde la internacional armera el momento que está viviendo, dulce a todas luces. La llamada del combinado nacional no está al alcance de cualquiera, la eibarresa está entre las mejores jugadoras de España. En la progresión del rugby femenino en el Avia Eibar se ha producido de manera especial en las dos últimas campañas, la propia Amaiur es un ejemplo, «estoy madurando, en los dos últimos años la llegada de la técnica Cristina Guntín, Gastón Ibarburu y el preparador físico Mauro Amor, creo que ha sido clave. Me han ayudado a superarme, a madurar como jugadora y a la vez como persona, pero no solo yo, también las demás compañeras han sufrido un notable crecimiento, contamos con más disciplina a nivel técnico y táctico, existe un equilibrio entre los dos conceptos, además de estar físicamente mejor trabajadas».

El hecho de jugar con España en Escocia y de estar con compañeras de un nivel considerable supone, para esta eibarresa, un paso hacia adelante, «se me presenta una oportunidad para aprender y entrenar con jugadoras internacionales. Voy a luchar para seguir, para estar dentro. Es una ocasión para adquirir conocimientos para que luego pueda transmitirlos a mis compañeras de Eibar, evidentemente es una correa de transmisión la que quiere ejercer».

No piensa en mundiales, ni en europeos, ni en olimpiadas, solo en superarse. «Quiero superarme y quiero que mi equipo el Avia Eibar esté en lo más alto de la Liga y que vaya quemando etapas en su proceso de crecimiento porque, pienso, que hay nivel y una buena dirección. Es obvio que siempre se aprende algo nuevo estando en una formación internacional, hay nivel, por tanto se debe aprovechar».

No sabe qué va a ser de su futuro, si puede ser el paso para fichar por otro equipo de más calado, «nunca se sabe qué puede pasar, pero el hecho de que te llame la selección, siempre supone una puerta. Tengo ganas de crecer como deportista, sobre todo de aprender, creo que es, como he dicho antes, el premio a muchos años de trabajo y lucha».

El Avia Eibar tiene en Amaiur Mayo un ejemplo, «sé que tengo que ser una referencia para las más jóvenes, al menos eso espero. El rugby femenino en Eibar tiene que crecer, poco a poco ha dado pasos y el compromiso es mayor, pero hay que seguir trabajando para que sea más extendido, hay ganas y las jugadoras están comprometidas». La actual entrenadora Cristina Guntín, que también llegó a ser internacional con España, está convencida de que el futuro que le espera a Amaiur Mayo es bueno, «tiene potencial para crecer, cuenta con margen para escalar posiciones dentro del rugby. Entiendo que la llamada de selección a una jugadora nuestra, que no suele ser fácil de un club tan modesto, es una excelente y esperanzadora noticia para todos. Es la certificación de un trabajo realizado, no sin un gran esfuerzo», resalta.