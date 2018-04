Alcaldía negocia con Transportes la creación del paseo Estación-Azitain cubriendo la vía El Ayuntamiento quiere cubrir la vía en Azitan-Estación para paseo. / FÉLIX MORQUECHO «He visto receptividad en Vitoria para fijar un compromiso» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 19 abril 2018, 00:26

El alcalde, Miguel de los Toyos, ha mantenido una primera reunión con los responsables del departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, en concreto los del área de Transportes y de ETS (Euskal Trenbide Sarea) para que prosiga su apoyo al plan de modernización de la línea del tren a su paso por Eibar.

En base a un convenio firmado durante la legislatura de Patxi López se abordó impulsar el cubrimiento de la vía desdoblada entre Legarre y Amaña, además del Azitain-Estaziño, para la construcción de un largo paseo que culminarían los proyectos de mejora ferroviaria que se pusieron en marcha hace unos años.

La excelente acogida que ha tenido el paseo de Legarre a Amaña, así como el tramo abierto por encima de la estación de Ardantza, han animado al Ayuntamiento a solicitar la puesta en marcha de otros espacios similares, para paliar la carencia de zonas urbanas libres.

Tras el éxito de la unión Legarre-Amaña se quiere continuar con el 'Gran Paseo' de EibarLa idea es conectar el bidegorri Maltzaga-Azitain con el paseo que finaliza en la Estación

Por este motivo, De los Toyos mantuvo esta reunión con los responsables del área de Transporte para estudiar las vías de financiación que serían necesarias para ejecutar el cubrimiento de la vía, con el encargo de un proyecto técnico. «Hemos mantenido una reunión en Vitoria, para fijar un compromiso financiero para la construcción de la unión entre Estación y Azitain que tendrá una carácter plurianual. En la construcción de estos paseos, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Gobierno Vasco para financiar los trabajos a partes iguales». Según De los Toyos, «he visto receptividad en Vitoria para fijar las bases de financiación de un plan que convenimos hace unos años».

El 'Gran Paseo'

Durante la legislatura presidida por el alcalde Iñaki Arriola se tramitó con el Gobierno Vasco el desdoblamiento de la vía del tren, con objeto de llevar a cabo un gran paseo, en base a la unión de tramos comprendidos entre la nueva estación de Unzaga con Legarre y a partir de aquí con Amaña. Ambos paseos quedarían separados por todo un área comprendida entre Errebal y Legarre, no desdoblada, y que al contar con un túnel no cabía la posibilidad de abrir paso a un paseo. No obstante, los técnicos del Ayuntamiento buscaron la posibilidad de llevar a cabo la unión del tramo desde Ardanza hasta el túnel existente en la trasera de Correos. A partir de aquí, se planteaba un proyecto de gran dificultad, con la construcción de un segundo túnel, para poder tener el conjunto de la vía desdoblada, entre Correos y Estación. Pero este plan fue desechado al contar con muchas dificultades de ejecución por el poco espacio que había para meter dos túneles.

Frente a ello, sí es posible la unión de la Estación de tren con Azitain que ahora se pretende llevar a cabo. Con los dos paseos se conformaría una gran zona de esparcimiento, por encima de la vía del tren, que podría alcanzar los dos kilómetros, en el que cabría espacio para instalar un carril bici.

En principio, desde el Gobierno Vasco se tramitó un proyecto inicial que se debatió incluso en la comisión de Urbanismo, para introducir algunas modificaciones. Estas se referían a establecer una vía de salida, desde el paseo, a las casas de Eguzki Begi, al otro lado de la vía, una demanda que habían solicitado los vecinos en las reuniones de barrio, dado que veían «excesivas limitaciones» para llegar hasta sus hogares después de las construcciones que se han llevado a cabo con el desdoblamiento de la vía del tren y de la estación de Azitain.

El Ayuntamiento indicó que todas las modificaciones se enviaron a los técnicos del Gobierno Vasco para que se recogieran en el proyecto de ejecución. Ocurría que con el desdoblamiento de la vía, se creó un paso por debajo de la vía, tal y como se llevó a cabo en Ardanza y los vecinos eran partidarios, después, de la construcción de un ascensor, «aspecto que también trataría de ser incluido en el conjunto del proyecto».

Bidegorri Maltzaga- Azitain

La oportunidad de que se lleve a cabo la unión Azitain-Estaziño urge más si cabe con el anuncio de la Diputación de poner en marcha, «para finales de este año el bidegorri entre Maltzaga-Azitain». La Diputación presentó el pasado mes de marzo el tramo de bidegorri ciclista-peatonal Eibar-Maltzaga, de casi dos kilómetros, decisivo para la movilidad sostenible y saludable en Debabarrena. Con este bidegorri, se pondría en valor su conexión con el proyectado paseo desde Azitain hasta la Estación de tren, con lo que se conseguiría un enlace desde Elgoibar hasta Eibar, y después hasta Ermua, si fuera posible la ejecución del parque fluvial, en el límite de provincias.