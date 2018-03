«Acercarse a Lorca te da la dimensión de tu pequeñez como creador» Escena. Alejandro Vera y Gema Matarranz son Lorca y su memoria sobre el escenario. / GERARDO SANZ Las Jornadas de Teatro presentan hoy 'Lorca, la correspondencia personal' en el Complejo Educativo FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 2 marzo 2018, 00:22

Las Jornadas de Teatro caminan firmes en su edición número 41 y hoy reciben a una de esas compañías que de tanto en cuanto caen por Eibar. Histrión Teatro llega desde Andalucía con una vocación desarrollada a lo largo de los últimos 25 años, y lo hace con una obra que reconoce a un creador de la talla de Federico García Lorca. Sin embargo no lo hace con uno de sus textos sino que une escritor y escritos en una función que parte de sus cartas. «Sensibilidad en escena pura y dura, todo está bien justificado» apuntaba el director artístico del festival Juan Ortega. La obra llega hoy al Teatro Complejo Educativo, la antigua Universidad Laboral abre de nuevo el telón.

Gema Matarranz y Nines Carrascal forman la columna vertebral de Histrión, y para el proyecto que llega hoy a Eibar contactaron con el director y dramaturgo Juan Carlos Rubio. Anteriormente ya habían trabajado juntos en 'Arizona', una obra que también pasó por las Jornadas de Teatro. «Queríamos hacer un espectáculo nuevo, empezando de cero» recuerda el director. «Me ofrecieron trabajar específicamente sobre un texto de Lorca, 'Yerma', pero yo les devolví la pelota y les propuse que me apetecía llevar al escenario algo que nunca se hubiera hecho sobre Federico».

Obra Lorca, la correspondencia personal. Intérpretes Gema Matarranz y Alejandro Vera. Director Juan Carlos Rubio. Cuándo Hoy a las 20.30 horas. Dónde Teatro Complejo Educativo. Entradas 12 euros.

En esa búsqueda, Juan Carlos Rubio encontró su materia prima en la correspondencia personal del poeta, «un material de primerísima calidad en el que transita por la poética, por el surrealismo, por el horror, por el humor, hay cartas dedicadas a Dalí, a sus padres, a amantes, a amigos... Es la manera de aproximarnos a Federico el hombre, pero a través de su obra».

El espectáculo sitúa a Federico García Lorca ante la última hora de su vida, un momento de pausa y de recuerdo que le lleva a viajar con la memoria. «La única salida que encuentra el poeta es recordar, y los recuerdos se los aportan esas cartas que va trayendo a su cabeza para poder escapar de la tragedia que se cierne sobre él. Ha sido un proceso precioso, pero acercarse a Lorca te da la dimensión de tu pequeñez como creador. Yo, como dramaturgo, con escribir una sola página de lo que Lorca escribió me sentiría infinitamente afortunado. La capacidad poética y creativa de este hombre es inagotable».

Un Lorca dual

El momento vital en el que se sitúa a este Federico García Lorca en la obra tampoco es casual. El poeta murió fusilado y fue enterrado en una fosa común en agosto de 1936. Por eso Rubio señala también el significado de su muerte, «como la de otros muchos miles de ciudadanos que siguen enterrados quién sabe dónde».

La propuesta de la compañía Histrión pone en escena a una actriz y un actor, Gema Matarranz y Alejandro Vera. Ambos interpretan a un Lorca dual «porque los dos son Lorca a la vez, abre un camino a la poética muy interesante» explica el director. Sin embargo, Juan Carlos Rubio extiende el mérito al resto de integrantes del equipo que ha puesto en pie la obra. «Ahí está también la música de Miguel Linares, un compositor cordobés talentosísimo. El trabajo está ahí y el público está reaccionando muy bien».

El hecho de conjuntar a un director con una compañía no supone una barrera a superar. De hecho Juan Carlos Rubio describe a las integrantes de Histrión como «una compañía absolutamente abierta a lo que les puedas proponer. Yo les propuse esta idea y en un acto de fe que aún no comprendo decidieron ir adelante» bromea. «No había un texto, no había nada. Pero son dos mujeres de teatro integrales, Gemma y Nines, y están en continua búsqueda de nuevos proyectos que las puedan satisfacer como creadoras». La conexión es tal que el director de 'Lorca, la correspondencia personal' ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto conjunto titulado 'La isla' que llegará a su estrenó en febrero de 2019.