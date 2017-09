Qué hacer cuando se acaba el deporte Barriola recibió varios regalos, el último de manos del anterior protagonista de 'Ondo egindako lana', el catedrático Juanjo Álvarez. Viernes, 15 septiembre 2017, 00:43

Un deportista profesional empieza su carrera joven y la termina también en la plenitud de la vida. Eso hace que en algunos casos sea una transición difícil de llevar y Abel Barriola lo reconocía así. «En el deporte estás preparado para pelear siempre, pero ahora no sabes contra quién, no hay rival. Para mí la pelota ha sido una escuela de vida pero ahora me llega un momento de preocupación, no de miedo pero sí de preocupación, me cuesta encontrar mi lugar». Consciente de que es la etapa que le toca vivir el pelotari señalaba este momento como algo a tomar con naturalidad. Recordaba la conversación con un ciclista que tenía las mismas sensaciones tras la retirada. «Echamos en falta la rutina diaria y esos pequeños objetivos. Mientras he sido deportista yo he dedicado el 100% al deporte, y por eso ahora la transición no es fácil», explicó.