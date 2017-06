Los resultados de la consulta del ascensor a Jardiñeta se dan a conocer este mediodía

Los resultados de la consulta del ascensor de Aldatze-Jardines se darán a conocer hoy en un acto público que tendrá lugar, a las 12.00 horas, en la casa consistorial.

El pasado jueves finalizó la consulta en la que 233 vecinos de Aldatze y Jardines se decantaron por la construcción de una de las dos propuestas municipales, la que podría conectar Jardiñeta desde Julián Etxeberria (callejón de Telefónica), o por una segunda alternativa que uniese Muzategi con Jardiñeta.

Tras la reunión celebrada el pasado 12 de junio en el teatro Coliseo para informar a todos los vecinos de la zona de Jardines y Alda-tze sobre los dos proyectos existentes para la mejora de la accesibilidad a Jardines, se concluyó que se llevaría a cabo esta consulta que recogiese las dos propuestas, de cara a decidirse por una de ellas.

Previamente, el Ayuntamiento remitió los montajes correspondientes a cada uno de los proyectos y una breve explicación. No obstante, el departamento de obras del Ayuntamiento de Eibar acogió las consultas de los vecinos sobre los proyectos o también a través de la página web municipal.

A partir de aquí, el pasado lunes día 19, se abrió el periodo de consultas hasta el jueves día 22 en Pegora, en las dependencias de la Policía Municipal (fuera del horario de apertura de Pegora) o dándolo al auzozaina, que estuvo presente en la sociedad de Casa Cantabria, sita en Jardiñeta 9, bajo, para realizar la recepción de los votos.

En el momento de depositar el voto en la urna, cada persona debía indicar en Pegora, en la Policía Municipal o al auzozaina en qué domicilio residía. Con la consulta finalizada ahora sólo queda por llevar a cabo el recuento de los sobres depositados, para conocer cuál será el ascensor que el Ayuntamiento deberá sacar a licitación.

Entre los cálculos que hizo el Ayuntamiento sobre ambos proyectos, el ascensor de Muzategi a Jardines costaría 602.949,17 euros, «apenas sería un 5% más barato que el del callejón de Telefónica, con 634.736,8 euros».

No obstante, para el de Muzategi se tendría que contar con otro más desde Errebal a aquel punto, con lo que el presupuesto se dispararía, «y acabaría resultando más caro, pero esto no hace que el coste económico no sea determinante a la hora de poder decantarse por este proyecto».

A ello, se le une que en la zona de Muzategi existen accesos mecánicos.