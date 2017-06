EGI y EH Bildu solicitan cambios en algunos actos festivos de San Juan

EH Bildu y Eusko Gaztedi, EGI, han solicitado modificaciones en los actos de San Juan. Para el primer grupo abertzale la eliminación de las vaquillas o embolados debía haberse realizado consultando entre los jóvenes. «Así como entendemos las corridas de toros como un espectáculo minoritario prescindible, las vaquillas han sido parte de la programación oficial de San Juanes durante muchos años. ¿Por qué no se ha realizado una consulta popular? Parece que el equipo de Gobierno muchas veces teme preguntar a la ciudadanía. Además, se han eliminado las vaquillas de la programación sin ofrecer ninguna actividad alternativa». Desde EH Bildu, se incide en que el colectivo Jaixak Herrixak Herrixandako «lleva años ambientando las fiestas de Eibar, pero el equipo de Gobierno del PSE todavía recibe sus aportaciones y demandas con mucho nerviosismo. ¿Por qué? En 2016, el tema de conflicto fue la ubicación de las txosnas. En 2017, en cambio, se constata el poco apoyo recibido para la obtención del material necesario para celebrar el X.Herri Bazkaria. Faltaban mesas y sillas».

EGI insiste, por su parte, en que «en Eibar las fiestas se celebran durante tres días seguidos, y no en dos fines de semana como viene ocurriendo», refiriéndose al exitoso concierto de Gatibu que «apoyan» su contratatación, pero no su celebración fuera de los días de San Juan. EGI recuerda que «un 85% de la juventud no cree suficiente la oferta de conciertos», según una encuesta.