De los Toyos denuncia al PNV «por trasladar a la opinión fotos del Ayuntamiento»

El alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, ha mostrado su «profundo rechazo y denuncia por la práctica realizada, bien por el grupo municipal EAJ-PNV, bien por el partido político jeltzale», en relación al proceso llevado a cabo para la construcción de un ascensor que mejore la accesibilidad de Jardiñeta. De los Toyos acusa de «apropiación indebida aparente de uno de los proyectos redactados y pagados por el Ayuntamiento y por tanto, de su propiedad, y su posterior traslado a la opinión pública con el sello de EAJ-PNV, obviando su origen y queriendo hacer ver, bien a las claras, que era de su autoría». Para De los Toyos este hecho «sinceramente supera los límites, no solo de la confrontación política, sino incluso podría superar los de la legalidad». Para el máximo mandatario de la ciudad, «en política no todo vale. Es legítimo que quieran adquirir un protagonismo en el desarrollo de este o de cualquier otro proyecto, es legítima la crítica a la gestión de este alcalde o del grupo de Gobierno, es legítimo postularse como alternativa, pero no solo son ilegítimas sino reprobables, como mínimo éticamente, prácticas como las que denuncio».

Por ello, De los Toyos, concluye que «el proyecto del ascensor de Jardines es del Ayuntamiento de Eibar y no de ningún partido municipal y, por tanto, quien de mala fe quiere intentar rentabilizarlo con prácticas ilegítimas siempre tendrá mi denuncia».

Contestación

Por su parte desde EAj-PNV, se indica que «el proyecto del ascensor de Jardines ya se indica que es del Ayuntamiento, un escrito remitido al vecindario, convocándoles a una reunión, en el que se dice que, a iniciativa de EAJ-PNV, el Ayuntamiento tiene el proyecto listo y que se presentará en el Coliseo, presentación que presidió el propio alcalde». Por ello, desde el PNV quieren recordar que «es el propio PSE el que ha utilizado en numerosas ocasiones proyectos municipales en su propaganda de partido». Asimismo, consideran que «toda discusión relativa al acuerdo presupuestario debía darse en el seno de la Comisión de Seguimiento. Además hemos actuado de buena fe dando a conocer el proyecto». No obstante, desde EAJ-PNV afirman que «instamos a la ejecución del ascensor cuanto antes y reiteramos nuestra voluntad de llegar a acuerdos para la regeneración urbana y reactivación económica de la ciudad».